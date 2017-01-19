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Валерий Непомнящий: руководство "Томи" не думало о завтрашнем дне

Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о том, что проблемы с финансированием у томского клуба начались уже давно.

"Когда я покидал "Томь", мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не всё гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днём. Стоило ли выходить тогда "Томи" в Премьер-лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполнятся. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.

Но ещё раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьёзные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановится на достигнутом", - цитирует Непомнящего sportfm.ru.
Теги: Непомнящий Томь
Сегодня, 20:13
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:41) #
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Жажда наживы, футбол это бизнес грязных руководителей,в Шиннике один из этой когорты, а ком говорю наверное понятно, ФРОЛОВ-ЛЮБИТЕЛЬ АЛКОГОЛЯ И ЧЁРНЫХ ДЕНЕГ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 20:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вот и пусть об этом подумает в зоне "Восток"...
Регистрация: 30.10.2011
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