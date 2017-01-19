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Валерий Непомнящий: руководство "Томи" не думало о завтрашнем дне
Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о том, что проблемы с финансированием у томского клуба начались уже давно.
"Когда я покидал "Томь", мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не всё гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днём. Стоило ли выходить тогда "Томи" в Премьер-лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполнятся. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.
Но ещё раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьёзные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановится на достигнутом", - цитирует Непомнящего sportfm.ru.
"Когда я покидал "Томь", мне уже тогда было ясно, что с футболом в Томске не всё гладко. Уже тогда я понимал, что были допущены некоторые ошибки, о которых я не хочу говорить более детально. Могу лишь сказать, что руководство клуба не думало о завтрашнем дне, а жило лишь сегодняшним днём. Стоило ли выходить тогда "Томи" в Премьер-лигу? Постановка вопроса вообще неверна. Футбол — это спорт. Есть задачи, которые должны выполнятся. Но вот условия, при которых приходится работать в Томске заключаются в том, что там совершенно нет стабильной финансовой базы. Поэтому уже тогда ощущалось, что помощь со стороны спонсоров может быть прекращена.
Но ещё раз повторюсь, я не представляю, как даже при таких условиях тренер мог бы сказать игрокам прекратить играть, дабы они не выходили в РФПЛ. Ведь у футболистов были серьёзные премиальные и бонусы. Они не смогли бы просто так взять и остановится на достигнутом", - цитирует Непомнящего sportfm.ru.
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