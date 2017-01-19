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"Зенит" рассматривает возможность приобретения Настасича

Защитник "Шальке" Матия Настасич может продолжить карьеру в "Зените", сообщает ФАН.

Трансфер 23-летнего футболиста может обойтись примерно в €12–15 млн.

Настасич выступает в составе "Шальке" с января 2015 года, на его переход тогда гельзенкирхенцы потратили €9,5 млн. В текущем розыгрыше Бундеслиги Матия провел 11 игр, не отметившись результативными действиями. В его активе 23 матча за сборную Сербии.
Теги: Шальке Зенит Трансферы
Сегодня, 20:54
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(6)
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 21:21) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Серб к румыну не поедеет.....)))
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 21:16) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
кули, спонсор один, деньги с одного кармана в другой переложил, и всё дела... хотя, защитник хороший
Регистрация: 8.09.2011
№3 Написал: Viktor 022 (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (0)

Также источник утверждает, что "Зенит" отказался возвращать в клуб защитника "Фенербахче" Мартина Шкртела. 32-летний словак был готов вернуться в Санкт-Петербург, однако руководство российского клуба отказалось от его услуг, ища более молодого защитника.
Регистрация: 19.01.2017
№2 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 21:07) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Сербы в обороне цепкие..не исключено, что и купят тем более 23 года..
Регистрация: 31.10.2013
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 20:58) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Молод,в довольно сильной сборной и клубе играек.Может быть хороший трансфер.
Регистрация: 3.11.2016
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