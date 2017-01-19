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"Зенит" рассматривает возможность приобретения Настасича
Защитник "Шальке" Матия Настасич может продолжить карьеру в "Зените", сообщает ФАН.
Трансфер 23-летнего футболиста может обойтись примерно в €12–15 млн.
Настасич выступает в составе "Шальке" с января 2015 года, на его переход тогда гельзенкирхенцы потратили €9,5 млн. В текущем розыгрыше Бундеслиги Матия провел 11 игр, не отметившись результативными действиями. В его активе 23 матча за сборную Сербии.
Трансфер 23-летнего футболиста может обойтись примерно в €12–15 млн.
Настасич выступает в составе "Шальке" с января 2015 года, на его переход тогда гельзенкирхенцы потратили €9,5 млн. В текущем розыгрыше Бундеслиги Матия провел 11 игр, не отметившись результативными действиями. В его активе 23 матча за сборную Сербии.
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