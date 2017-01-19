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"Зенит": у нас с компаниями группы "Газпром" коммерческие соглашения, а не благотворительная помощь (26)
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"Зенит": у нас с компаниями группы "Газпром" коммерческие соглашения, а не благотворительная помощь
"Зенит" прокомментировал информацию о доходах петербургского клуба, опубликованную компанией Deloitte.
– Как зарабатывает клуб?
– Доход "Зенита" – это все денежные поступления от мерчендайзинга, призовые от спортивного выступления в соревнованиях, реализации телеправ и доходы от билетной программы и стадиона, продажа игроков, а также доходы от спонсорских контрактов. Последнее включает в себя, контракты, как с компаниями группы "Газпром", так и с другими коммерческими спонсорами. Все контракты являются абсолютно релевантными по своей стоимости, то есть формируются по рыночному принципу: их релевантность подтверждена независимой исследовательской компанией, аккредитованной УЕФА.
– 74 процентов доходов "Зенита" – коммерция, проведение матчей – 5 процентов, телевидение – 20. Почему так?
– Клуб от проведения матчей зарабатывает порядка 12 миллионов долларов в год: имеется в виду продажа абонементов и билетов, другие стадионные услуги. Учитывая вместительность "Петровского", увеличение дохода от проведения матчей можно добиться только после переезда на новый стадион. В категорию broadcast входят доходы от УЕФА. В commercial входят доходы от мерчендайзинга и любые другие рекламные доходы.
– Почему "Лестер" зарабатывает меньше "Зенита"?
– Это можно объяснить тем, что данные в отчете предоставлены за 2015 календарный год, когда "Лестер" не принимал участия в еврокубках и, соответственно, не получал серьезных доходов от УЕФА.
– Сколько дает клубу "Газпром"? Сколько дают остальные спонсоры? Кто самые крупные из них?
- Клуб генерирует бюджет за счет собственной коммерческой деятельности. "Зенит" живет по средствам и тратит только в рамках своих релевантных доходов, что полностью соответствуем критериям безубыточности УЕФА. В целом спонсорские контракты с компаниями группы "Газпром" последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. В течение последних пяти лет клуб стабильно демонстрировал рост абсолютных показателей по всем видам доходов. Так в период с 2011 года по 2014 год доходы в области мерчендайзинга, телеправ, призовых и прочих доходов кроме контрактов с группой "Газпром" выросли с 60 миллионов долларов до 80 миллионов. Отдельные суммы по каждому контракту являются коммерческой тайной.
Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками", – цитирует пресс-службу "Матч ТВ".
– Как зарабатывает клуб?
– Доход "Зенита" – это все денежные поступления от мерчендайзинга, призовые от спортивного выступления в соревнованиях, реализации телеправ и доходы от билетной программы и стадиона, продажа игроков, а также доходы от спонсорских контрактов. Последнее включает в себя, контракты, как с компаниями группы "Газпром", так и с другими коммерческими спонсорами. Все контракты являются абсолютно релевантными по своей стоимости, то есть формируются по рыночному принципу: их релевантность подтверждена независимой исследовательской компанией, аккредитованной УЕФА.
– 74 процентов доходов "Зенита" – коммерция, проведение матчей – 5 процентов, телевидение – 20. Почему так?
– Клуб от проведения матчей зарабатывает порядка 12 миллионов долларов в год: имеется в виду продажа абонементов и билетов, другие стадионные услуги. Учитывая вместительность "Петровского", увеличение дохода от проведения матчей можно добиться только после переезда на новый стадион. В категорию broadcast входят доходы от УЕФА. В commercial входят доходы от мерчендайзинга и любые другие рекламные доходы.
– Почему "Лестер" зарабатывает меньше "Зенита"?
– Это можно объяснить тем, что данные в отчете предоставлены за 2015 календарный год, когда "Лестер" не принимал участия в еврокубках и, соответственно, не получал серьезных доходов от УЕФА.
– Сколько дает клубу "Газпром"? Сколько дают остальные спонсоры? Кто самые крупные из них?
- Клуб генерирует бюджет за счет собственной коммерческой деятельности. "Зенит" живет по средствам и тратит только в рамках своих релевантных доходов, что полностью соответствуем критериям безубыточности УЕФА. В целом спонсорские контракты с компаниями группы "Газпром" последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. В течение последних пяти лет клуб стабильно демонстрировал рост абсолютных показателей по всем видам доходов. Так в период с 2011 года по 2014 год доходы в области мерчендайзинга, телеправ, призовых и прочих доходов кроме контрактов с группой "Газпром" выросли с 60 миллионов долларов до 80 миллионов. Отдельные суммы по каждому контракту являются коммерческой тайной.
Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками", – цитирует пресс-службу "Матч ТВ".
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