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"Зенит": у нас с компаниями группы "Газпром" коммерческие соглашения, а не благотворительная помощь

"Зенит" прокомментировал информацию о доходах петербургского клуба, опубликованную компанией Deloitte.

– Как зарабатывает клуб?

– Доход "Зенита" – это все денежные поступления от мерчендайзинга, призовые от спортивного выступления в соревнованиях, реализации телеправ и доходы от билетной программы и стадиона, продажа игроков, а также доходы от спонсорских контрактов. Последнее включает в себя, контракты, как с компаниями группы "Газпром", так и с другими коммерческими спонсорами. Все контракты являются абсолютно релевантными по своей стоимости, то есть формируются по рыночному принципу: их релевантность подтверждена независимой исследовательской компанией, аккредитованной УЕФА.

– 74 процентов доходов "Зенита" – коммерция, проведение матчей – 5 процентов, телевидение – 20. Почему так?

– Клуб от проведения матчей зарабатывает порядка 12 миллионов долларов в год: имеется в виду продажа абонементов и билетов, другие стадионные услуги. Учитывая вместительность "Петровского", увеличение дохода от проведения матчей можно добиться только после переезда на новый стадион. В категорию broadcast входят доходы от УЕФА. В commercial входят доходы от мерчендайзинга и любые другие рекламные доходы.

– Почему "Лестер" зарабатывает меньше "Зенита"?

– Это можно объяснить тем, что данные в отчете предоставлены за 2015 календарный год, когда "Лестер" не принимал участия в еврокубках и, соответственно, не получал серьезных доходов от УЕФА.

– Сколько дает клубу "Газпром"? Сколько дают остальные спонсоры? Кто самые крупные из них?

- Клуб генерирует бюджет за счет собственной коммерческой деятельности. "Зенит" живет по средствам и тратит только в рамках своих релевантных доходов, что полностью соответствуем критериям безубыточности УЕФА. В целом спонсорские контракты с компаниями группы "Газпром" последние сезоны составляют порядка 50 процентов от всех доходов клуба. В течение последних пяти лет клуб стабильно демонстрировал рост абсолютных показателей по всем видам доходов. Так в период с 2011 года по 2014 год доходы в области мерчендайзинга, телеправ, призовых и прочих доходов кроме контрактов с группой "Газпром" выросли с 60 миллионов долларов до 80 миллионов. Отдельные суммы по каждому контракту являются коммерческой тайной.

Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками", – цитирует пресс-службу "Матч ТВ".
Теги: Зенит
Сегодня, 21:10
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26
(10)
№26 Написал: vertel латвия (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
сектант Смоленск (Сегодня, 21:43) #
Болеет за:
«Спартак»
– Почему "Лестер" зарабатывает меньше "Зенита"?
– Это можно объяснить тем, что данные в отчете предоставлены за 2015 календарный год, когда "Лестер" не принимал участия в еврокубках и, соответственно, не получал серьезных доходов от УЕФА-ТУТ ВООБЩЕ УБИЛО,РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛЕСТЕРОМ И ЗЕНИТОМ в 110 миллионов,это что доход от уефа у лестера могут 110 миллионтв быть?
Вот о чём можно говорить, что с "сектантом", что с корреспондентом- они ведь даже не знали о существовании такой команды Лестер, весной 2015 года они чудом спаслись от вылета из АПЛ(а отчёт ведь за 2015 год), да и сейчас эти выскочки недалеко от вылета. Да уж и если не верить данным УЕФА, то...
Регистрация: 13.11.2009
№25 Написал: Ваганыч (Сегодня, 22:31) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: SPV
Вот сейчас хорошо объяснил, я думаю он теперь поймет разниц

гыыы....ничего он не поймёт... ни сейчас...ни завтра... никогда...
этож витёк...его к туалету то 20 лет приучали...


--------------------
с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№24 Написал: скептик (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Витек 88-20,
Да и еще, почему же? ГАЗПРОМ так же спонсер немецкой команды Шальке
Вот на этот вопрос я тебе уверенно отвечу .Потому что вам имперское величие спокойно спать не дает .И хоть поставьте мне тыщу минусов , но я никогда не пойму положения, когда в стране хрен знает сколько сел не имеют газификации , но зато мы Шальке спонсируем )))))
Регистрация: 26.11.2016
№23 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скептик
Витек 88-20,
Ну ты иногда смотри кому пишешь .Я к мясным никакого отношения не имею .А по судейству не тебе заикаться , если я вспомню наш матч с вами в Питере .Но это не в тему , поэтому спор тут неуместен )))

Ну да бывает! Просто по тексту словно свиной.
Действительно давай не будем про судейство. Когда играли у Вас должны были ставить пендаль на Кокоше. А разве в Питере было что оо не по делу?

[quote=сектант][quote=Витек 88-20][/quote]
Какая разница это все,почему выгоднее вкладываться в Зенит чем в Европейские клубы?[/quote]
Да и еще, почему же? ГАЗПРОМ так же спонсер немецкой команды Шальке.[/quote]
А где шальке в рейтингах?[/quote]
Мне на Шальке как то фиолетово! ГАЗПРОМ так же спонсер ЛЧ! И что мы должны выиграть ЛЧ?
Регистрация: 7.12.2016
№22 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
[quote=Витек 88-20][/quote]
Какая разница это все,почему выгоднее вкладываться в Зенит чем в Европейские клубы?[/quote]
Да и еще, почему же? ГАЗПРОМ так же спонсер немецкой команды Шальке.[/quote]
А где шальке в рейтингах?
Регистрация: 3.11.2016
№21 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:24) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
[/quote]
Какая разница это все,почему выгоднее вкладываться в Зенит чем в Европейские клубы?[/quote]
Да и еще, почему же? ГАЗПРОМ так же спонсер немецкой команды Шальке.
Регистрация: 7.12.2016
№20 Написал: скептик (Сегодня, 22:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Витек 88-20,
Ну ты иногда смотри кому пишешь .Я к мясным никакого отношения не имею .А по судейству не тебе заикаться , если я вспомню наш матч с вами в Питере .Но это не в тему , поэтому спор тут неуместен )))
Регистрация: 26.11.2016
№19 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Цитата: Витек 88-20
Цитата: скептик
Витек 88-20,
Те же "ауди" не помню в каком году, заключили с Зенитом контракт и всем игрокам и тренерскому персоналу выдали по новенькой модели ауди.

Ты на самом деле безмозглый или пытаешься выглядеть не совсем идиотом ?))) Реклама АУДИ рассчитана на людей .Тут есть какой то смысл .А на кого рассчитана реклама Газпрома ? Может ты , болотное порождение, будешь за газ платить именно Газпрому , а не к примеру Туркмении ? У тебя выбор есть ?

Здесь идет базар во первых о том, что весь этот заработок, типо вложил ГАЗпром. А про Ауди я имел в виду, что бабки на рекламу по мимо ГАЗпрома, платят а точнее заключаются рекламные контракты с другими коммерческими организациями. ГАЗПРОМ согласно фэйер-плей не имеет возможности вкладывать такое бабло. Почитай этот закон. И в этой статье сказано, что УЕФА все проверино.
Вопрос? Тебе еще какого куя надо?! Что то думаешь не чисто? Что то кого-то обманывают!? Возможно! Свечку не держал, но все же верю больше оф. источникам а не всяким мясным Рейнтгольдам и Казашвилям! И другим желтым источником.
И могу сказать, что для Вас мясных, всегда все нечисто. Всегда мы всех обманываем и всех подкупаем. Рейтинг УЕФА, купили. Рейтинг ВЦИОМ, купили, и вообще это все шляпа. Рейтинги на Матч-тв то же купили, это же вообще наш холдинг. Даже КУЕФА купили.
Все, что Вам не подсильно, всего чего достигли мы а не Вы. Мы либо купили, либо обманули либо подкупили.
Судейство свистит в Вашу стороны, это все нормально. Как только судья ошибается в пользу Зенита или ЦСКА то все! Судейство куплено! Вой, зев, сопли и у болельшиков и игроков, и недоэкспертов на весь год!
p.s. Не будьте свиньями!

Какая разница это все,почему выгоднее вкладываться в Зенит чем в Европейские клубы?

В смысле? Может потому что Зенит постоянно играет в еврокубкпх. Может потому что это топ клуб России. Может потому что за него болеют!? А почему Абрамович вложился не в условную Томь а в Челси? А Галицкий в Краснодар а не в Монако? Кому чего роднее.
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 22:17) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: скептик
Витек 88-20,
Те же "ауди" не помню в каком году, заключили с Зенитом контракт и всем игрокам и тренерскому персоналу выдали по новенькой модели ауди.

Ты на самом деле безмозглый или пытаешься выглядеть не совсем идиотом ?))) Реклама АУДИ рассчитана на людей .Тут есть какой то смысл .А на кого рассчитана реклама Газпрома ? Может ты , болотное порождение, будешь за газ платить именно Газпрому , а не к примеру Туркмении ? У тебя выбор есть ?

Здесь идет базар во первых о том, что весь этот заработок, типо вложил ГАЗпром. А про Ауди я имел в виду, что бабки на рекламу по мимо ГАЗпрома, платят а точнее заключаются рекламные контракты с другими коммерческими организациями. ГАЗПРОМ согласно фэйер-плей не имеет возможности вкладывать такое бабло. Почитай этот закон. И в этой статье сказано, что УЕФА все проверино.
Вопрос? Тебе еще какого куя надо?! Что то думаешь не чисто? Что то кого-то обманывают!? Возможно! Свечку не держал, но все же верю больше оф. источникам а не всяким мясным Рейнтгольдам и Казашвилям! И другим желтым источником.
И могу сказать, что для Вас мясных, всегда все нечисто. Всегда мы всех обманываем и всех подкупаем. Рейтинг УЕФА, купили. Рейтинг ВЦИОМ, купили, и вообще это все шляпа. Рейтинги на Матч-тв то же купили, это же вообще наш холдинг. Даже КУЕФА купили.
Все, что Вам не подсильно, всего чего достигли мы а не Вы. Мы либо купили, либо обманули либо подкупили.
Судейство свистит в Вашу стороны, это все нормально. Как только судья ошибается в пользу Зенита или ЦСКА то все! Судейство куплено! Вой, зев, сопли и у болельшиков и игроков, и недоэкспертов на весь год!
p.s. Не будьте свиньями!

Какая разница это все,почему выгоднее вкладываться в Зенит чем в Европейские клубы?
Регистрация: 3.11.2016
№17 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скептик
Витек 88-20,
Те же "ауди" не помню в каком году, заключили с Зенитом контракт и всем игрокам и тренерскому персоналу выдали по новенькой модели ауди.

Ты на самом деле безмозглый или пытаешься выглядеть не совсем идиотом ?))) Реклама АУДИ рассчитана на людей .Тут есть какой то смысл .А на кого рассчитана реклама Газпрома ? Может ты , болотное порождение, будешь за газ платить именно Газпрому , а не к примеру Туркмении ? У тебя выбор есть ?

Здесь идет базар во первых о том, что весь этот заработок, типо вложил ГАЗпром. А про Ауди я имел в виду, что бабки на рекламу по мимо ГАЗпрома, платят а точнее заключаются рекламные контракты с другими коммерческими организациями. ГАЗПРОМ согласно фэйер-плей не имеет возможности вкладывать такое бабло. Почитай этот закон. И в этой статье сказано, что УЕФА все проверино.
Вопрос? Тебе еще какого куя надо?! Что то думаешь не чисто? Что то кого-то обманывают!? Возможно! Свечку не держал, но все же верю больше оф. источникам а не всяким мясным Рейнтгольдам и Казашвилям! И другим желтым источником.
И могу сказать, что для Вас мясных, всегда все нечисто. Всегда мы всех обманываем и всех подкупаем. Рейтинг УЕФА, купили. Рейтинг ВЦИОМ, купили, и вообще это все шляпа. Рейтинги на Матч-тв то же купили, это же вообще наш холдинг. Даже КУЕФА купили.
Все, что Вам не подсильно, всего чего достигли мы а не Вы. Мы либо купили, либо обманули либо подкупили.
Судейство свистит в Вашу стороны, это все нормально. Как только судья ошибается в пользу Зенита или ЦСКА то все! Судейство куплено! Вой, зев, сопли и у болельшиков и игроков, и недоэкспертов на весь год!
p.s. Не будьте свиньями!
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: скептик (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
SPV,
Ни хрена не поймет тот , кто и понимать не хочет
Регистрация: 26.11.2016
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:59) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сектант
Газпром это монополия,и конечный потребитель не может выбирать чьим газом пользоваться,решает государство,что у нас что в европе,а заправот тыщи фирм,поэтому выбирвешь сам,поэтому реклама Лукойла вожна,реклама Газпрома в меньшей степени,побочный бизнес из за марки,масла,газпромнефть и прочее.

Вот сейчас хорошо объяснил, я думаю он теперь поймет разницу blush
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:58) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Что касаемо газа. Туркмения.
Граждане Туркменистана не платят за газ, свет, воду и стационарный телефон вообще. Стоимость бензина самая низкая в Азии + каждый гражданин получает ежемесячно 120 литров бензина БЕСПЛАТНО. Жилищно-коммунальные услуги за квартиру 200 кв метров около 10 долларов в месяц. Квартиры предоставляют предприятия бесплатно, либо ипотека на 30 лет под 1% годовых.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: скептик (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Volodia379,
Заслуга Питера что там родился и жил ВВ Путин
Мысль правильная , только бы я не стал говорить о "заслуге " smile
Регистрация: 26.11.2016
№12 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 21:55) #
  • +1
  •  (5)

в этой статье много лукавства сколько бы он не заработал это его деньги но без Газпрома Зенит ноль полный был бы по покупкам игроков сумма за Халка и плюс его зарплата и таких в зените их много так что Газпром это мешок с деньгами и отрицать это нельзя,у Зенита нет одного хозяина как в Спартаке или в Краснодаре ,ЦСКА
Регистрация: 26.02.2016
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (11)

На месте Зенита должна быть Томь у них качают нефть и газ. Заслуга Питера что там родился и жил ВВ Путин.а если бы он родился в Томске то Зенит сейчас был бы на месте Томи!
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: скептик (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Витек 88-20,
Те же "ауди" не помню в каком году, заключили с Зенитом контракт и всем игрокам и тренерскому персоналу выдали по новенькой модели ауди.

Ты на самом деле безмозглый или пытаешься выглядеть не совсем идиотом ?))) Реклама АУДИ рассчитана на людей .Тут есть какой то смысл .А на кого рассчитана реклама Газпрома ? Может ты , болотное порождение, будешь за газ платить именно Газпрому , а не к примеру Туркмении ? У тебя выбор есть ?
Регистрация: 26.11.2016
№9 Написал: паравоз (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Витек 88-20
Что железные дороги в России кому то интересны!?

китайцам.
Регистрация: 20.08.2016
№8 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Витек 88-20
Цитата: скептик
Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками",

На безмозглых рассчитаны такие тирады .Газпром нуждается в рекламе ??? Ну и кому его рекламируют ? Правительствам стран , покупающим газ у России ? Неужели они без Зенита не знали о существовании Газпрома ? Противно читать такой бред . Сказали бы честно , что решили сделать по -настоящему известный и успешный европейский клуб, дабы было чем похвастать в Европе и вложили в это немерено государственного бабла , а вышел полный облом .Бабло истратили потратили , а результат нулевой .Отсюда и старание показать , что типа мы показухой и не занимались, а Зенит сам по себе суперклуб smile

Вот ты мне скажи! А для чего рекламировать Лукойл!? Не ужели они не знают что есть такие заправки!? И для кого в Европе их рекламировать?!Если они там вообще есть. Еще лучше РЖД? Что железные дороги в России кому то интересны!?
Дебил, извини но ты таким выглядишь. Это бренд России. И это рекламный контракт за который платят клубу, кроме кампании ГАЗПРОМ у Зенита еще 25 коммерческих спонсора. И так же платят за рекламу. Как в Европе так и в России. Те же "ауди" не помню в каком году, заключили с Зенитом контракт и всем игрокам и тренерскому персоналу выдали по новенькой модели ауди.

Газпром это монополия,и конечный потребитель не может выбирать чьим газом пользоваться,решает государство,что у нас что в европе,а заправот тыщи фирм,поэтому выбирвешь сам,поэтому реклама Лукойла вожна,реклама Газпрома в меньшей степени,побочный бизнес из за марки,масла,газпромнефть и прочее.
Регистрация: 3.11.2016
№7 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fd65
Зенит в ЛЧ 2013-2014 заработал 13 млн.евро, телеправа в России вряд ли стоят больше чем в ЛЧ, итого 26 млн.евро. выходит , что на торговле болотной атрибутикой Зенит заработал : 80 - 26=54 млн.евро. Однако, п#здят болотные......

Вот вы мне скажите вы реально дураки? Или просто быть выгодно дебилом?!
У Зенита помимо кампании и дочек, куечек или как вы там говорить еще есть 25 коммерческих спосора!! Плюс трансферы, плюс как ты говоришь футболки и прочая атрибутика, плюс билеты, плюс трансляция как от нашего чемпа так и от УЕФА, плюс деньги от участия в еврокубков!
p.s. Следи за своим хлевом! И здесь говорится сколько Зенит заработал, а не потратил! Ты понимаешь слово ЗАРАБОТАЛ!!!
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Может я предвзят,но:Зенит заработал 146 миллионов долларов что является 74% от общего доходато все коммерчиские проекты,50 % от этого соглашение с газпромом.Тоесть 73 миллиона,это газпром.остается еще 73 другие партнеры,из которых определенный процент дочки газпрома..тоесть газпром вкидывает в зенит около 100!Интересно в чем выгода газпрому?Это явно убыточный проек,почему?Потому что более успешные и иминитые клубы позади,тот же Юве!

– Почему "Лестер" зарабатывает меньше "Зенита"?

– Это можно объяснить тем, что данные в отчете предоставлены за 2015 календарный год, когда "Лестер" не принимал участия в еврокубках и, соответственно, не получал серьезных доходов от УЕФА-ТУТ ВООБЩЕ УБИЛО,РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛЕСТЕРОМ И ЗЕНИТОМ в 110 миллионов,это что доход от уефа у лестера могут 110 миллионтв быть?ТОЕСТЬ ЗЕНИТ ЗАКЛЮЧИЛ СПОНСОРСКИЕ КОНТРАКТЫ НА 100 миллионов больше чем Мадридский Атлетико?Тоесть вложить бабки в Зенит выгоднее чем в Милан,Арсенал или Тотенхем,Боруссию?Обьясните нам кто недогоряет???Выгода где?

Цитата: скептик
Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками",

На безмозглых рассчитаны такие тирады .Газпром нуждается в рекламе ??? Ну и кому его рекламируют ? Правительствам стран , покупающим газ у России ? Неужели они без Зенита не знали о существовании Газпрома ? Противно читать такой бред . Сказали бы честно , что решили сделать по -настоящему известный и успешный европейский клуб, дабы было чем похвастать в Европе и вложили в это немерено государственного бабла , а вышел полный облом .Бабло истратили потратили , а результат нулевой .Отсюда и старание показать , что типа мы показухой и не занимались, а Зенит сам по себе суперклуб smile
Плюсую неистово!!!!
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит в ЛЧ 2013-2014 заработал 13 млн.евро, телеправа в России вряд ли стоят больше чем в ЛЧ, итого 26 млн.евро. выходит , что на торговле болотной атрибутикой Зенит заработал : 80 - 26=54 млн.евро. Однако, п#здят болотные......
Регистрация: 3.12.2016
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:38) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: скептик
Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками",

На безмозглых рассчитаны такие тирады .Газпром нуждается в рекламе ??? Ну и кому его рекламируют ? Правительствам стран , покупающим газ у России ? Неужели они без Зенита не знали о существовании Газпрома ? Противно читать такой бред . Сказали бы честно , что решили сделать по -настоящему известный и успешный европейский клуб, дабы было чем похвастать в Европе и вложили в это немерено государственного бабла , а вышел полный облом .Бабло истратили потратили , а результат нулевой .Отсюда и старание показать , что типа мы показухой и не занимались, а Зенит сам по себе суперклуб smile

Вот ты мне скажи! А для чего рекламировать Лукойл!? Не ужели они не знают что есть такие заправки!? И для кого в Европе их рекламировать?!Если они там вообще есть. Еще лучше РЖД? Что железные дороги в России кому то интересны!?
Дебил, извини но ты таким выглядишь. Это бренд России. И это рекламный контракт за который платят клубу, кроме кампании ГАЗПРОМ у Зенита еще 25 коммерческих спонсора. И так же платят за рекламу. Как в Европе так и в России. Те же "ауди" не помню в каком году, заключили с Зенитом контракт и всем игрокам и тренерскому персоналу выдали по новенькой модели ауди.
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Да пофиг что там и как Зенит зарабатывает или тупо получает от спонсора, ситуация изменится только при смене власти, беда в том что на результаты это бабло никак повлиять все равно не может
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: Capptain (Сегодня, 21:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
интересно: что бы сказал Станиславский?
Регистрация: 22.11.2012
№1 Написал: скептик (Сегодня, 21:27) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Ростов»
Денежные отношения с компаниями группы "Газпром" – это не благотворительная помощь, а конкретные коммерческие соглашения рекламного характера, в рамках которых клуб оказывает большой объем рекламных и иных услуг, которые часто несут эксклюзивный характер в определенных сегментах. Например, партнерство с "Газпромбанком" исключает возможность подписания контракта с другими банками",

На безмозглых рассчитаны такие тирады .Газпром нуждается в рекламе ??? Ну и кому его рекламируют ? Правительствам стран , покупающим газ у России ? Неужели они без Зенита не знали о существовании Газпрома ? Противно читать такой бред . Сказали бы честно , что решили сделать по -настоящему известный и успешный европейский клуб, дабы было чем похвастать в Европе и вложили в это немерено государственного бабла , а вышел полный облом .Бабло истратили потратили , а результат нулевой .Отсюда и старание показать , что типа мы показухой и не занимались, а Зенит сам по себе суперклуб smile
Регистрация: 26.11.2016
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