Иво Иличевич: в "Анжи" мне было очень комфортно

Бывший футболист "Анжи" Иво Иличевич заявил, что готов продолжить карьеру в России.



"В команде сменился спонсор, поэтому последовали некоторые изменения. Был разговор с одним из руководителей клуба, в котором мне сказали, что я могу быть свободен. В "Анжи" мне было очень комфортно. Мы базировались в Москве, поэтому я почти постоянно был рядом с домом. Конечно, немного странно, что команда летала на свои домашние матчи, но клуб делал все профессионально. Конечно, я готов вернуться в Бундеслигу. Чемпионат Германии один из лучших в Европе. В Россию я переехал, чтобы испытать что-то новое. И я не против остаться в РФПЛ", - цитирует Иличевича Sport1.de.