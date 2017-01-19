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Дмитрий Гунько возглавит "Спартак-2"

Тренер молодежной команды "Спартака" Дмитрий Гунько возглавит "Спартак-2" после ухода Евгения Бушманова, сообщает "Матч ТВ".

Главный тренер основного "Спартака" Массимо Каррера доверяет Гунько и доволен его работой в молодежке.

Сообщалось, что Бушманов станет главным тренером молодежной сборной России.
Теги: Гунько Спартак-2
Сегодня, 21:44
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