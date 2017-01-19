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Павел Яковлев станет игроком "Крыльев Советов"

Полузащитник "Анжи" Павел Яковлев решил покинуть махачкалинский клуб, информирует "Чемпионат.сом".

Сообщается, что игрок уже согласовал личный контракт с "Крыльями Советов".

Ранее сообщалось, что Яковлев может пойти на сокращение зарплаты в "Анжи".
Теги: Яковлев Анжи Крылья Советов Трансферы
Сегодня, 22:08
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№1 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 22:30) #
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online

Паша,удачи.Вперед,СПАРТАК.
Регистрация: 18.01.2017
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