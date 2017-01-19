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Юрий Семин: думаю, матч с "Базелем" можно занести в актив
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал от "Базеля" в контрольном матче (1:2).
– Думаю, матч с "Базелем" можно занести в актив, все-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же, провели хороший и полезный спарринг.
- Как оцените игру молодежи?
– Мы даем игровое время молодым футболистам и делаем выводы, кто поедет с нами на второй сбор.
ФК "Локомотив"
– Думаю, матч с "Базелем" можно занести в актив, все-таки швейцарцы на данный момент лучше готовы физически. Наши футболисты хорошо боролись, но в игре не хватало изюминки. Конечно, сказалось, что матч пропустила большая группа игроков. Ребятам нужно восстановиться, чтобы выйти на поле в следующей встрече. В целом же, провели хороший и полезный спарринг.
- Как оцените игру молодежи?
– Мы даем игровое время молодым футболистам и делаем выводы, кто поедет с нами на второй сбор.
ФК "Локомотив"
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