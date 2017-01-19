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Федор Чалов: самое яркое воспоминание юношества – пять голов "Спартаку"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, как начиналась его карьера в "армейском" клубе.

"С детства за ЦСКА – это про меня. Папа, брат болели за красно-синих – и меня приобщили. Помню, лет в пять смотрел с Даней финал Кубка России. Наши проиграли "Локомотиву", но мы остались верны команде. В школу ЦСКА попал транзитом через "Юный динамовец": туда сначала только брата пригласили – я в комплекте пошёл. Через год Игорь Юрьевич Гусев, тренер, сказал, что нужно двигаться дальше, и устроил просмотр у Павла Григорьевича Коваля в ЦСКА. С семи лет я официально «армеец». Подавал мячи старшим – сначала дублёрам, потом основе. Во все глаза на Вагнера глядел…

Я всегда играл нападающего. Забивал. Статистику не вёл, но, думаю, около сотни голов в школе набежало. В 13 лет на первом чемпионате России для нашего возраста «лучшего бомбардира» взял. Но самое яркое воспоминание юношества – пять голов "Спартаку". Как на крыльях летал – ощущения нереальные! Перед юношеским чемпионатом мира в Чили эти голы мне очень помогли – добавили уверенности", - цитирует Чалова "Чемпионат.сом".
Теги: Чалов ЦСКА Спартак
Вчера, 22:46
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(2)
№3 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
И 4 Монако в Юношеской ЛЧ?)
Регистрация: 21.11.2009
№2 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Нормальный конь,верный)
Успехов в сборной.


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
дай тебе Бог повторить это достижение
Регистрация: 17.05.2013
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