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Виталий Дьяков на правах аренды может перейти в "Анжи"
"Анжи" на сборе в Турции присоединился защитник Виталий Дьяков, сообщает Sportbox.
Махачкалинцы, по всей видимости, арендуют его у московского "Динамо" до конца сезона. Напомним, осеннюю часть сезона Дьяков провел в "Томи", сыграв за нее 14 матчей и забив один мяч.
Махачкалинцы, по всей видимости, арендуют его у московского "Динамо" до конца сезона. Напомним, осеннюю часть сезона Дьяков провел в "Томи", сыграв за нее 14 матчей и забив один мяч.
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