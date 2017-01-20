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Виталий Дьяков на правах аренды может перейти в "Анжи"

"Анжи" на сборе в Турции присоединился защитник Виталий Дьяков, сообщает Sportbox.

Махачкалинцы, по всей видимости, арендуют его у московского "Динамо" до конца сезона. Напомним, осеннюю часть сезона Дьяков провел в "Томи", сыграв за нее 14 матчей и забив один мяч.
Теги: Дьяков Динамо Анжи
Сегодня, 16:12
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