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Александр Самедов: сильно поменял взгляды на жизнь после смерти отца

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов вспомнил поворотный эпизод в своей жизни.

"Я вообще в последнее время взгляды на жизнь сильно поменял. После того, как 22 декабря 2015 года у меня умер отец. У отца был рак легких, мы его лечили. Был тяжелый период: я играл, старался добавить папе позитива. Улетел из Москвы, когда отцу сделали химиотерапию. Он мне сказал: "Пожалуйста, лети спокойно в отпуск, отдыхай, у тебя был сложный сезон". Я сомневался, но он убедил. Мы с женой и ребенком полетели в Таиланд, а 21 декабря мне позвонила сестра и сказала: "Саша, папа плохой, надо что-то делать". Я тут же взял билет и полетел обратно. Прилетел в девять вечера, включил телефон и узнал, что отца уже не стало. К сожалению, я не успел. Я очень любил отца, он это знал. После его смерти я все взвесил и понял: главное — это семья, а все остальное уходит на второй план. С того момента стал еще сильнее ценить свою семью. Особенно маму", — цитирует игрока "Матч ТВ".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 16:15
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(0)
№4 Написал: Св.Ин Храм футбола (Сегодня, 17:17) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartak_4ever
Семья это самое святое, что у нас есть.

Цитата: safonas
как жаль что порой очень поздно до нас доходит, что главное в жизни это близкие...цените их

Вас кто-то минусовал, ребята...
Регистрация: 6.03.2016
№3 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 16:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Семья это самое святое, что у нас есть.
Регистрация: 8.09.2011
№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:28) #
  • +5
  •  (7)
online

как жаль что порой очень поздно до нас доходит, что главное в жизни это близкие...цените их


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
disappointed_relieved


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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