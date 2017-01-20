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Александр Самедов: сильно поменял взгляды на жизнь после смерти отца
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов вспомнил поворотный эпизод в своей жизни.
"Я вообще в последнее время взгляды на жизнь сильно поменял. После того, как 22 декабря 2015 года у меня умер отец. У отца был рак легких, мы его лечили. Был тяжелый период: я играл, старался добавить папе позитива. Улетел из Москвы, когда отцу сделали химиотерапию. Он мне сказал: "Пожалуйста, лети спокойно в отпуск, отдыхай, у тебя был сложный сезон". Я сомневался, но он убедил. Мы с женой и ребенком полетели в Таиланд, а 21 декабря мне позвонила сестра и сказала: "Саша, папа плохой, надо что-то делать". Я тут же взял билет и полетел обратно. Прилетел в девять вечера, включил телефон и узнал, что отца уже не стало. К сожалению, я не успел. Я очень любил отца, он это знал. После его смерти я все взвесил и понял: главное — это семья, а все остальное уходит на второй план. С того момента стал еще сильнее ценить свою семью. Особенно маму", — цитирует игрока "Матч ТВ".
"Я вообще в последнее время взгляды на жизнь сильно поменял. После того, как 22 декабря 2015 года у меня умер отец. У отца был рак легких, мы его лечили. Был тяжелый период: я играл, старался добавить папе позитива. Улетел из Москвы, когда отцу сделали химиотерапию. Он мне сказал: "Пожалуйста, лети спокойно в отпуск, отдыхай, у тебя был сложный сезон". Я сомневался, но он убедил. Мы с женой и ребенком полетели в Таиланд, а 21 декабря мне позвонила сестра и сказала: "Саша, папа плохой, надо что-то делать". Я тут же взял билет и полетел обратно. Прилетел в девять вечера, включил телефон и узнал, что отца уже не стало. К сожалению, я не успел. Я очень любил отца, он это знал. После его смерти я все взвесил и понял: главное — это семья, а все остальное уходит на второй план. С того момента стал еще сильнее ценить свою семью. Особенно маму", — цитирует игрока "Матч ТВ".
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