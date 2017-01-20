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Денис Давыдов приступил к тренировкам в общей группе

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов на первом зимнем учебно-тренировочном сборе команды приступил к тренировкам в общей группе, информирует ТАСС.

Первый зимний сбор "Спартака" проходит в Абу-Даби и начался 18 января. 21-летний Давыдов первые два дня сбора тренировался по индивидуальной программе из-за простуды.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Спартак" в четырех матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны. Также форвард провел 17 матчей за "Спартак-2" в первенстве Футбольной национальной лиги, забив шесть голов.
Теги: Давыдов Спартак
Сегодня, 16:58
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:08) #
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пора начать играть по взрослому, удачи
Регистрация: 7.12.2016
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