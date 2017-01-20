Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
15:26
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной
13:59
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
11:16
Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей (33)
Санкт-Петербург предъявил бывшему подрядчику "Крестовского" претензии на 11,4 млрд рублей (33)
Денис Давыдов приступил к тренировкам в общей группе
Нападающий "Спартака" Денис Давыдов на первом зимнем учебно-тренировочном сборе команды приступил к тренировкам в общей группе, информирует ТАСС.
Первый зимний сбор "Спартака" проходит в Абу-Даби и начался 18 января. 21-летний Давыдов первые два дня сбора тренировался по индивидуальной программе из-за простуды.
В текущем сезоне нападающий сыграл за "Спартак" в четырех матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны. Также форвард провел 17 матчей за "Спартак-2" в первенстве Футбольной национальной лиги, забив шесть голов.
Первый зимний сбор "Спартака" проходит в Абу-Даби и начался 18 января. 21-летний Давыдов первые два дня сбора тренировался по индивидуальной программе из-за простуды.
В текущем сезоне нападающий сыграл за "Спартак" в четырех матчах чемпионата России и одной игре Кубка страны. Также форвард провел 17 матчей за "Спартак-2" в первенстве Футбольной национальной лиги, забив шесть голов.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.