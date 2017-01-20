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В "Анжи" подтвердили, что Виталий Дьяков проходит просмотр

Защитник "Динамо" Виталий Дьяков проходит просмотр в махачкалинском "Анжи", сообщили в пресс-службе махачкалинского клуба.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний защитник выступал на правах аренды за "Томь", но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт с "Томью" после первой части сезона.

"Дьяков сегодня прибыл на просмотр. Но решение по нему, как и по всем потенциальным новичкам, будет принимать главный тренер", - приводит слова представителя пресс-службы "Анжи" ТАСС.
Теги: Дьяков Анжи
Сегодня, 17:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
длинные ноги что ли?вечно бегает. Но не дистанции, а из клуба в клуб


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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