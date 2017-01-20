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Денис Маслов: Гаджиев - именно тот тренер, который может сделать из полуфабриката котлету
Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов заявил, что главный тренер команды Гаджи Гаджиев – тренер, который может сделать из "полуфабриката котлету".
"Руководители приглашали Муслимыча именно для того, чтобы изменить "Амкар" и сделать его окупаемым. Ведь он не просто один из лучших российских специалистов. Гаджиев - именно тот тренер, который, образно говоря, может сделать из "полуфабриката котлету". Гаджи Муслимович - наш лидер, я бы даже сказал, наш кумир, тут вопросов нет, на его примере все в клубе стараются делать свою работу хорошо.
Не будем говорить о нашем нынешнем шестом месте как о какой-то данности. Да, главный тренер, все его помощники, футболисты и сотрудники клуба сработали здорово, мы многих удивили осенью, но закрепиться на этих позициях будет значительно сложнее", - цитирует Маслова "Р-Спорт".
"Руководители приглашали Муслимыча именно для того, чтобы изменить "Амкар" и сделать его окупаемым. Ведь он не просто один из лучших российских специалистов. Гаджиев - именно тот тренер, который, образно говоря, может сделать из "полуфабриката котлету". Гаджи Муслимович - наш лидер, я бы даже сказал, наш кумир, тут вопросов нет, на его примере все в клубе стараются делать свою работу хорошо.
Не будем говорить о нашем нынешнем шестом месте как о какой-то данности. Да, главный тренер, все его помощники, футболисты и сотрудники клуба сработали здорово, мы многих удивили осенью, но закрепиться на этих позициях будет значительно сложнее", - цитирует Маслова "Р-Спорт".
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