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В "Уфе" не хотят комментировать странный пенальти в матче с "ЧФР Клуж"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с судейством в контрольном матче с румынским "ЧФР Клуж" (0:2).
В ворота "Уфы" был назначен неоднозначный пенальти, который вызвал недовольство со стороны российской команды. Удар с 11-метровой отметки отразил Гиорги Шелия, но арбитр сказал перебить пенальти, и игрок соперника его реализовал.
"Комментировать нечего. Уровень судейства слабый. Главный арбитр был заинтересован в победе "ЧФР Клуж"? Если не комментировать таких вещей, то они не будут иметь продолжения. Следующую контрольную игру "Уфа" проведёт с "Лехом", и её будет судить российская бригада. Конечно, тяжело играть в таких условиях. Сергею Богдановичу удалось успокоить ребят, и они выполняли тренерскую установку", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
В ворота "Уфы" был назначен неоднозначный пенальти, который вызвал недовольство со стороны российской команды. Удар с 11-метровой отметки отразил Гиорги Шелия, но арбитр сказал перебить пенальти, и игрок соперника его реализовал.
"Комментировать нечего. Уровень судейства слабый. Главный арбитр был заинтересован в победе "ЧФР Клуж"? Если не комментировать таких вещей, то они не будут иметь продолжения. Следующую контрольную игру "Уфа" проведёт с "Лехом", и её будет судить российская бригада. Конечно, тяжело играть в таких условиях. Сергею Богдановичу удалось успокоить ребят, и они выполняли тренерскую установку", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
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