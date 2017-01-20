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В "Уфе" не хотят комментировать странный пенальти в матче с "ЧФР Клуж"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о ситуации с судейством в контрольном матче с румынским "ЧФР Клуж" (0:2).

В ворота "Уфы" был назначен неоднозначный пенальти, который вызвал недовольство со стороны российской команды. Удар с 11-метровой отметки отразил Гиорги Шелия, но арбитр сказал перебить пенальти, и игрок соперника его реализовал.

"Комментировать нечего. Уровень судейства слабый. Главный арбитр был заинтересован в победе "ЧФР Клуж"? Если не комментировать таких вещей, то они не будут иметь продолжения. Следующую контрольную игру "Уфа" проведёт с "Лехом", и её будет судить российская бригада. Конечно, тяжело играть в таких условиях. Сергею Богдановичу удалось успокоить ребят, и они выполняли тренерскую установку", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".

Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 18:38
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(1)
№3 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антонио Пенальти
Все обоснованно. В первом эпизоде блокировка атакующего игрока рукой. Во втором эпизоде вратарь сделал шаг из ворот до удара пенальтиста.

да ты походу и судил
Регистрация: 18.08.2013
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 19:14) #
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Цитата: Антонио Пенальти
Все обоснованно. В первом эпизоде блокировка атакующего игрока рукой. Во втором эпизоде вратарь сделал шаг из ворот до удара пенальтиста.

если следовать вашей логике, то любой угловой должен к пенке приводить, а любой незабитый пенальте перебиваться. реально цирк
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Антонио Пенальти (Сегодня, 19:04) #
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Все обоснованно. В первом эпизоде блокировка атакующего игрока рукой. Во втором эпизоде вратарь сделал шаг из ворот до удара пенальтиста.
Регистрация: 8.07.2016
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