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Источник: агенты пытаются убедить Миранчука расторгнуть контракт с "Локомотивом"
Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из "Локомотива", утверждает "Спорт-Экспресс".
Агенты футболиста уже дважды направляли клубу письмо с просьбой уволить футболиста по собственному желанию, но у них не было доверенности на ведение переговоров. Ситуация с Миранчуком должна разрешиться до 26 января, когда начнется второй сбор "Локо". Президент клуба Илья Геркус вылетел в Марбелью, где "Локомотив" проводит сбор, там же находится представитель футболиста.
Срок контракта Миранчука с "Локомотивом" истекает в конце 2017 года. "Красно-зеленые" предложили ему продлить контракт с зарплатой около 1,8 миллиона евро плюс 2 миллиона в качестве подъемных.
На игрока претендуют "Рубин", "Краснодар" и "Зенит". При этом конкретное предложение в размере 3 миллионов сделали только казанцы. Предложения всех претендентов сопоставимы с зарплатой, которую Миранчуку предлагает "Локомотив", но значительно превышают предложение "Локо" в плане подъемных, часть из которых будет выплачена агентам.
Стоит отметить, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро, но агенты Миранчука пытаются убедить его расторгнуть контракт в соответствии с регламентом, который позволяет сделать это без значительных последствий вне защищенного периода (3 года с момента заключения договора).
Агенты футболиста уже дважды направляли клубу письмо с просьбой уволить футболиста по собственному желанию, но у них не было доверенности на ведение переговоров. Ситуация с Миранчуком должна разрешиться до 26 января, когда начнется второй сбор "Локо". Президент клуба Илья Геркус вылетел в Марбелью, где "Локомотив" проводит сбор, там же находится представитель футболиста.
Срок контракта Миранчука с "Локомотивом" истекает в конце 2017 года. "Красно-зеленые" предложили ему продлить контракт с зарплатой около 1,8 миллиона евро плюс 2 миллиона в качестве подъемных.
На игрока претендуют "Рубин", "Краснодар" и "Зенит". При этом конкретное предложение в размере 3 миллионов сделали только казанцы. Предложения всех претендентов сопоставимы с зарплатой, которую Миранчуку предлагает "Локомотив", но значительно превышают предложение "Локо" в плане подъемных, часть из которых будет выплачена агентам.
Стоит отметить, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро, но агенты Миранчука пытаются убедить его расторгнуть контракт в соответствии с регламентом, который позволяет сделать это без значительных последствий вне защищенного периода (3 года с момента заключения договора).
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