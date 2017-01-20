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Источник: агенты пытаются убедить Миранчука расторгнуть контракт с "Локомотивом"

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из "Локомотива", утверждает "Спорт-Экспресс".

Агенты футболиста уже дважды направляли клубу письмо с просьбой уволить футболиста по собственному желанию, но у них не было доверенности на ведение переговоров. Ситуация с Миранчуком должна разрешиться до 26 января, когда начнется второй сбор "Локо". Президент клуба Илья Геркус вылетел в Марбелью, где "Локомотив" проводит сбор, там же находится представитель футболиста.

Срок контракта Миранчука с "Локомотивом" истекает в конце 2017 года. "Красно-зеленые" предложили ему продлить контракт с зарплатой около 1,8 миллиона евро плюс 2 миллиона в качестве подъемных.

На игрока претендуют "Рубин", "Краснодар" и "Зенит". При этом конкретное предложение в размере 3 миллионов сделали только казанцы. Предложения всех претендентов сопоставимы с зарплатой, которую Миранчуку предлагает "Локомотив", но значительно превышают предложение "Локо" в плане подъемных, часть из которых будет выплачена агентам.

Стоит отметить, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро, но агенты Миранчука пытаются убедить его расторгнуть контракт в соответствии с регламентом, который позволяет сделать это без значительных последствий вне защищенного периода (3 года с момента заключения договора).
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 19:16
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12
(2)
№12 Написал: Dlink (Сегодня, 20:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Size
Борис Борисович,
епло свое прикрой питор.... с очком на пупке.. что млять лазурная... одного очка мало было..?петрило ненасытное....

Чего пукан рвет что у вас история начинается с 2007 Бомжатина???
Регистрация: 7.08.2016
№11 Написал: пончевед (Сегодня, 20:07) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: mikelo73
Уроды агенты готовы ради своей выгоды угробить парня - на шашлыки агентов .....а лучше на колыму.

ну почему сразу уроды и сразу угробить?во-первых далеко не факт что он бомжатню выберет,тч мож и не угробится,во-вторых мож они(агенты) ему искренне добра желают?в конце концов им выгодно чтобы он заиграл и чтобы была возможность срубить бабла на следующем его переходе...

Цитата: Борис Борисович
Цитата: пончевед
агенты все верно делают-хотят бабла поднять.но без решения игрочищи они ничего не могут.тч если он куда и перейдет,то исключительно по своей воле.з.ы. из перечисленных клубов,для него вернее было бы пойти к коровам.про камней и так все ясно.ну а в бомжатне он тупо похоронит себя как игрока.

Тебя забыл спросить.Эксперт херов.В твою свинарню забери.Там не похоронит себя и будет играть исключительно за ромбик и старастиных.

какой эмоциональный бомжик,однако
Регистрация: 6.09.2011
№10 Написал: Size (Сегодня, 20:04) #
  • -1
  •  (1)

Борис Борисович,
епло свое прикрой питор.... с очком на пупке.. что млять лазурная... одного очка мало было..?петрило ненасытное....
Регистрация: 19.01.2017
№9 Написал: Dlink (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Борис Борисович
Цитата: пончевед
агенты все верно делают-хотят бабла поднять.но без решения игрочищи они ничего не могут.тч если он куда и перейдет,то исключительно по своей воле.з.ы. из перечисленных клубов,для него вернее было бы пойти к коровам.про камней и так все ясно.ну а в бомжатне он тупо похоронит себя как игрока.

Тебя забыл спросить.Эксперт херов.В твою свинарню забери.Там не похоронит себя и будет играть исключительно за ромбик и старастиных.

Рот бы закрыл про Старостиных!!! У нас хоть есть история а у вас них....!!!!
Регистрация: 7.08.2016
№8 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 19:54) #
  • -4
  •  (10)

Цитата: пончевед
агенты все верно делают-хотят бабла поднять.но без решения игрочищи они ничего не могут.тч если он куда и перейдет,то исключительно по своей воле.з.ы. из перечисленных клубов,для него вернее было бы пойти к коровам.про камней и так все ясно.ну а в бомжатне он тупо похоронит себя как игрока.

Тебя забыл спросить.Эксперт херов.В твою свинарню забери.Там не похоронит себя и будет играть исключительно за ромбик и старастиных.
Регистрация: 11.08.2008
№7 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 19:52) #
  • -1
  •  (3)

mikelo73, А сам он чем лучше их, натуральной мразью оказался


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№6 Написал: gais красноярский край (Сегодня, 19:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
да продайте вы его подороже... ни туду ни сюда он в схеме Палыча ) лучше на фланг кого купите, да Баринова наигрывайте
Регистрация: 5.12.2011
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 19:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Уроды агенты готовы ради своей выгоды угробить парня - на шашлыки агентов .....а лучше на колыму.
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: пончевед (Сегодня, 19:40) #
  • -6
  •  (6)

агенты все верно делают-хотят бабла поднять.но без решения игрочищи они ничего не могут.тч если он куда и перейдет,то исключительно по своей воле.з.ы. из перечисленных клубов,для него вернее было бы пойти к коровам.про камней и так все ясно.ну а в бомжатне он тупо похоронит себя как игрока.
Регистрация: 6.09.2011
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)

В товарняке не убедил, похоже он на Палыча и локо "забил", не выполнят требования - уйдёт..
Но, повторюсь, не убедил он, что достоин того о чём просит..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Похоже на какие то ясли, ей- Богу.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: zemlanatolij Москва (Сегодня, 19:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Сраным "агентишкам" все мало и мало, готовы родную мать продать, лишь бы получить побольше!!!!
Регистрация: 28.11.2010
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