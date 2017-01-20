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"Зенит" завершит первый сбор вторым матчем против "Чанчунь Ятай"

21 января "Зенит" проведет заключительную встречу на сборах в Дубае против китайской команды "Чанчунь Ятай", сообщает официальный сайт клуба.

Матч пройдет на стадионе "Джебель-Али" и начнется в 15:00.

В первой игре против "Чанчунь Ятай", которая состоялась 16 января, сине-бело-голубые одержали волевую победу со счетом 5:2. По дублю записали на свой счет Маурисио и Дзюба, еще один гол забил Жирков.
Теги: Зенит
Сегодня, 19:30
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