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Михаил Гершкович: я думаю, Бушманов созрел для такой должности

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, главный тренер московского "Спартака-2" Евгений Бушманов созрел для должности старшего тренера молодежной сборной России.

"Это очень хороший выбор, Бушманов был хорошим футболистом с точки зрения грамотного и качественного футбола. Как тренер он тоже производит хорошее впечатление. Его работа в "Спартаке-2", я несколько раз сам смотрел игры, производит очень хорошее впечатление. Заметно, что это грамотный специалист. Он очень хорошо знаком с методикой работы и, конечно, тренер сборной – немного другая профессия, но я уверен, что у него получится. Я думаю, Бушманов созрел для такой должности", - цитирует Гершковича "Р-Спорт".
Теги: Гершкович Бушманов
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