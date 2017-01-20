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ЦСКА ведет переговоры по переходу защитника "Коринтианса" Мойзеса
Агенты защитника "Коринтианса" Роберто Мойзеса ведут переговоры с бразильским клубом после предложения о трансфере со стороны московского ЦСКА.
"От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством "Коринтианса". Я счастлив в нынешнем клубе, но все что угодно может произойти, давайте подождем", — приводит слова Мойзеса "Газета.ру" со ссылкой на Jornal Floripa.
В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал в составе "Баии" во втором по силе дивизионе бразильского чемпионата. За 36 матчей он забил один мяч.
"От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством "Коринтианса". Я счастлив в нынешнем клубе, но все что угодно может произойти, давайте подождем", — приводит слова Мойзеса "Газета.ру" со ссылкой на Jornal Floripa.
В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал в составе "Баии" во втором по силе дивизионе бразильского чемпионата. За 36 матчей он забил один мяч.
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