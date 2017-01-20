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ЦСКА ведет переговоры по переходу защитника "Коринтианса" Мойзеса

Агенты защитника "Коринтианса" Роберто Мойзеса ведут переговоры с бразильским клубом после предложения о трансфере со стороны московского ЦСКА.

"От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством "Коринтианса". Я счастлив в нынешнем клубе, но все что угодно может произойти, давайте подождем", — приводит слова Мойзеса "Газета.ру" со ссылкой на Jornal Floripa.

В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал в составе "Баии" во втором по силе дивизионе бразильского чемпионата. За 36 матчей он забил один мяч.
Теги: ЦСКА Коринтианс Трансферы
Сегодня, 20:23
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№2 Написал: Sergant (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
ЦСКА
OgreGate,
Подробно о неграх в спартаке. Самая негритянская команда России

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СОРОК ТОРФЯННИКОВ! laughing
Регистрация: 15.12.2016
№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:50) #
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  •  (12)

"в цска всегда будут негры" smile Что-то слабенько - негр из бразильского втордива. Денег нет? laughing
Скоро будут по вокзалам бомбить - "сами мы не местные, приехали из Химок на лечение, украли все документы" smile
Регистрация: 17.01.2017
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