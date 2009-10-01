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Дмитрий Селюк: взяв моих игроков, "Томь" сможет бороться на равных со "Спартаком"
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что "Томь" будет играть на равных с лидерами российского футбола, если сможет заявить его игроков.
"Сегодня "Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом". В составе "Локомотива" сыграли три молодых ивуарийца, и "Локомотив" ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В "Томь" могут прийти футболисты не хуже. Если "Томь" возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с "Зенитом", но и со "Спартаком", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
"Сегодня "Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом". В составе "Локомотива" сыграли три молодых ивуарийца, и "Локомотив" ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В "Томь" могут прийти футболисты не хуже. Если "Томь" возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с "Зенитом", но и со "Спартаком", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
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