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Дмитрий Селюк: взяв моих игроков, "Томь" сможет бороться на равных со "Спартаком"

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что "Томь" будет играть на равных с лидерами российского футбола, если сможет заявить его игроков.

"Сегодня "Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом". В составе "Локомотива" сыграли три молодых ивуарийца, и "Локомотив" ни в чём не уступил сопернику. Это мои футболисты 19-20 лет, талантливые ребята. В "Томь" могут прийти футболисты не хуже. Если "Томь" возьмёт шестерых игроков такого плана, то сможет бороться на равных не только с "Зенитом", но и со "Спартаком", - цитирует Селюка "Чемпионат.сом".
Теги: Селюк Томь Спартак
Сегодня, 20:34
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40
(10)
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№40 Написал: mustang (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
второй сарсания епта
Регистрация: 23.12.2015
№39 Написал: fd65 (Сегодня, 22:31) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А может прямо там , на сборах, поменять состав Зенита на игроков господина Селюка, глядишь, и по весне Зенит на равных начнет бороться со Спартаком, а то чет у нынешнего состава борьбы за чемпионство пока не наблюдается... а нынешний состав болтных отправить покорять вершины узбекского чемпионата....))))
Регистрация: 3.12.2016
№38 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (4)

[quote=Dlink]Посмотри на трансферную селекцию зенита и спартака, или у тебя отшибло все аналитические способности[/quote]
Это походу у тебя отшибло посмотри и посчитай бюджет зенита до 2007 и в 2008 и даже школьнику будет понятно что сейчас бюджет строится с потраченных денег государством в 2007 на бомже клуб который нах ни кому с такими судьями и политикой РФС в главе глав бомжа Мудко не нужен кроме голубого Питера с его недоразвитыми болел[/quote]
Попрошу не выражаться и не тупить. Газпром из Питера и спонсирует клуб, который из того же города. И с ЧЕГО вы решили, что зениту подсуживают??
Регистрация: 20.01.2017
№37 Написал: Dlink (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотри на трансферную селекцию зенита и спартака, или у тебя отшибло все аналитические способности[/quote]
Это походу у тебя отшибло посмотри и посчитай бюджет зенита до 2007 и в 2008 и даже школьнику будет понятно что сейчас бюджет строится с потраченных денег государством в 2007 на бомже клуб который нах ни кому с такими судьями и политикой РФС в главе глав бомжа Мудко не нужен кроме голубого Питера с его недоразвитыми болел
Регистрация: 7.08.2016
№36 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 22:08) #
  • -2
  •  (4)

vlees,
Закончим этот глупый спор!

p.s. Shall - английская заправка, ее в России не много.
Регистрация: 20.01.2017
№35 Написал: vlees (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Dlink,
ну он говорит что цена на нефть только лукойле поднялась)))лукойл такой взял поднял цену на нефть joy цена нефть одинакова для всех компаний и цена ее зависит от многих факторов.Питерские сектанты как всегда на высоте.

Цитата: zenit123456789
Цитата: vlees
zenit123456789,
Ахахахха что за бред я сейчас прочитал какая цена на нефть?))))цена на нефть не может подниматься только на лукойле)))не позорься,по мимо лукойла есть и другие заправки клоун.Как всегда питерским сектантам тяжело читать правду о своем недоклубе и они пишут про какой та бензин когда я вообще говорил про другое smile

Какие? Может Роснефть или Тнк, которые еле держаться на рынке? Или Сургутнефтепромгаз?)))

Газпромонефть,Шелл,кто тебе мешает заправляться на газпроме?))
Регистрация: 12.01.2017
№34 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 22:02) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Цитата: vlees
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Томь и сейчас может со спартаком бороться, если судья не куплен, и матч не куплен.

Постыдился бы такое писать болельщик команды на которой стороне все судьи во главе с Мудко!!!

Зато когда хоть что-то неладно, сразу слышен визг свиней.

Вобще, очень мило со стороны Селюка делать такие одолжения томи, у которой нет ни копейки...

Зато Голубизна кормится за счет козны)

у них-то хоть прибыль ого-го-го

Какая прибыль полоумный,74 процента прибыли за счет газпрома и его дочек за рекламу?за рекламу чего?газпрома?))зачем его вообще рекламировать?газпром монополист и у него нету конкурентов,а потом питерские сектанты верят что у зенита какая та там прибыль:)Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из-за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые что все хаваете это,либо прикидываетесь.

Быдло спартаковское, молчал бы лучше. Ты посмотри, как поднялась цена на нефть у вашего лукойла дурацкого. Не опраданны ни ваши трансферы, ни твой тупой ответ. Не пиши такого, стыдно. Мы каждую неделю платим тысячи за бензин, потому как нормальных конкурентов вашему лукойлу нет.

Московские сосальщики нефти, молчите насчет того, как всех скупает зенит.

А чего говорить стадион за вас Государство строит дорогих игроков с которых прибыль имеете на гас средства куплены что с вас взять Бомжи и в Африке Бомжи хотя у нас другие бомжи голубые(пе ди ки )Питерские привыкшие жить за чужой счет!!! Привед МУДКО!!!

Посмотри на трансферную селекцию зенита и спартака, или у тебя отшибло все аналитические способности
Регистрация: 20.01.2017
№33 Написал: Dlink (Сегодня, 22:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Ну Роснефть еще ладно, но они проигрывают лукойлу это точно

РОСНЕФТЬ ЛУКОЙЛУ не проигрывает так как это крупнейший добытчик нефти в РФ и им принадлежат все заправки ТНК и Бритишь петролиум
Регистрация: 7.08.2016
№32 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 22:00) #
  • -4
  •  (6)

Ну Роснефть еще ладно, но они проигрывают лукойлу это точно

Цитата: Dlink
Цитата: vlees
zenit123456789,
Ахахахха что за бред я сейчас прочитал какая цена на нефть?))))цена на нефть не может подниматься только на лукойле)))не позорься,по мимо лукойла есть и другие заправки клоун.Как всегда питерским сектантам тяжело читать правду о своем недоклубе и они пишут про какой та бензин когда я вообще говорил про другое smile

Он наверно не знает что есть такая организация ГАЗПРОМНЕФТЬ

второстепенная компания, на трассе чаще всего встречается ЛУКОЙЛ
Регистрация: 20.01.2017
№31 Написал: Dlink (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
zenit123456789,
Ахахахха что за бред я сейчас прочитал какая цена на нефть?))))цена на нефть не может подниматься только на лукойле)))не позорься,по мимо лукойла есть и другие заправки клоун.Как всегда питерским сектантам тяжело читать правду о своем недоклубе и они пишут про какой та бензин когда я вообще говорил про другое smile

Он наверно не знает что есть такая организация ГАЗПРОМНЕФТЬ
Регистрация: 7.08.2016
№30 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 21:58) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: vlees
zenit123456789,
Ахахахха что за бред я сейчас прочитал какая цена на нефть?))))цена на нефть не может подниматься только на лукойле)))не позорься,по мимо лукойла есть и другие заправки клоун.Как всегда питерским сектантам тяжело читать правду о своем недоклубе и они пишут про какой та бензин когда я вообще говорил про другое smile

Какие? Может Роснефть или Тнк, которые еле держаться на рынке? Или Сургутнефтепромгаз?)))
Регистрация: 20.01.2017
№29 Написал: vlees (Сегодня, 21:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скептик
myspartaksuperclub

А ты сомневаешься что ли , что в стране голод был во время войны ? Уродспартаковский

Это не наш,это питерский сектант который косит под нашего
Регистрация: 12.01.2017
№28 Написал: Dlink (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Цитата: vlees
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Томь и сейчас может со спартаком бороться, если судья не куплен, и матч не куплен.

Постыдился бы такое писать болельщик команды на которой стороне все судьи во главе с Мудко!!!

Зато когда хоть что-то неладно, сразу слышен визг свиней.

Вобще, очень мило со стороны Селюка делать такие одолжения томи, у которой нет ни копейки...

Зато Голубизна кормится за счет козны)

у них-то хоть прибыль ого-го-го

Какая прибыль полоумный,74 процента прибыли за счет газпрома и его дочек за рекламу?за рекламу чего?газпрома?))зачем его вообще рекламировать?газпром монополист и у него нету конкурентов,а потом питерские сектанты верят что у зенита какая та там прибыль:)Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из-за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые что все хаваете это,либо прикидываетесь.

Быдло спартаковское, молчал бы лучше. Ты посмотри, как поднялась цена на нефть у вашего лукойла дурацкого. Не опраданны ни ваши трансферы, ни твой тупой ответ. Не пиши такого, стыдно. Мы каждую неделю платим тысячи за бензин, потому как нормальных конкурентов вашему лукойлу нет.

Московские сосальщики нефти, молчите насчет того, как всех скупает зенит.

А чего говорить стадион за вас Государство строит дорогих игроков с которых прибыль имеете на гас средства куплены что с вас взять Бомжи и в Африке Бомжи хотя у нас другие бомжи голубые(пе ди ки )Питерские привыкшие жить за чужой счет!!! Привед МУДКО!!!
Регистрация: 7.08.2016
№27 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 21:56) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Опять этот ...юк самопиаром занимается! Интересно, какие цели преследуют журналисты, постоянно печатающие на сайте подобные дурацкие изречения этого господина?
Регистрация: 30.11.2013
№26 Написал: vlees (Сегодня, 21:56) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
zenit123456789,
Ахахахха что за бред я сейчас прочитал какая цена на нефть?))))цена на нефть не может подниматься только на лукойле)))не позорься,по мимо лукойла есть и другие заправки клоун.Как всегда питерским сектантам тяжело читать правду о своем недоклубе и они пишут про какой та бензин когда я вообще говорил про другое smile
Регистрация: 12.01.2017
№25 Написал: скептик (Сегодня, 21:55) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
myspartaksuperclub

А ты сомневаешься что ли , что в стране голод был во время войны ? Уродспартаковский
Регистрация: 26.11.2016
№24 Написал: zenit123456789 Нескажуйск (Сегодня, 21:51) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: vlees
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Томь и сейчас может со спартаком бороться, если судья не куплен, и матч не куплен.

Постыдился бы такое писать болельщик команды на которой стороне все судьи во главе с Мудко!!!

Зато когда хоть что-то неладно, сразу слышен визг свиней.

Вобще, очень мило со стороны Селюка делать такие одолжения томи, у которой нет ни копейки...

Зато Голубизна кормится за счет козны)

у них-то хоть прибыль ого-го-го

Какая прибыль полоумный,74 процента прибыли за счет газпрома и его дочек за рекламу?за рекламу чего?газпрома?))зачем его вообще рекламировать?газпром монополист и у него нету конкурентов,а потом питерские сектанты верят что у зенита какая та там прибыль:)Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из-за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые что все хаваете это,либо прикидываетесь.

Быдло спартаковское, молчал бы лучше. Ты посмотри, как поднялась цена на нефть у вашего лукойла дурацкого. Не опраданны ни ваши трансферы, ни твой тупой ответ. Не пиши такого, стыдно. Мы каждую неделю платим тысячи за бензин, потому как нормальных конкурентов вашему лукойлу нет.

Московские сосальщики нефти, молчите насчет того, как всех скупает зенит.
Регистрация: 20.01.2017
№23 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скептик
скептик,
Привыкли поражать мир своими безумными тратами .Это касается всей истории .Еще де Голь вспоминал , что приемы в Кремле поражали своей неслыханной роскошью .И это в то время , когда вся страна голодала .Ничего с тех пор не изменилось

Поддержу,так жп на олимпиаде в Москве со всей СССР товары на полки свезли,вот посмотрите мол какме мы богатые...
Регистрация: 3.11.2016
№22 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Боярышнику что ли тяпнул?


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№21 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:42) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: скептик
И это в то время , когда вся страна голодала .

ты жил в то время?


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№20 Написал: скептик (Сегодня, 21:39) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
скептик,
Привыкли поражать мир своими безумными тратами .Это касается всей истории .Еще де Голь вспоминал , что приемы в Кремле поражали своей неслыханной роскошью .И это в то время , когда вся страна голодала .Ничего с тех пор не изменилось
Регистрация: 26.11.2016
№19 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:36) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
не только с "Зенитом", но и со "Спартаком"


вообще вопрос поставил верно
Регистрация: 24.11.2008
№18 Написал: trent (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
не адекватен....


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№17 Написал: скептик (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Я вас не пойму , что вы так злобствуете ? Человек предложил ДАРОМ игроков клубу -банкроту и сам им готов платить зарплату .Что вам не так ? Не укладывается в уме , что можно малыми средствами добиваться успехов ? Так он то причем ? Привыкли жить с имперским размахом , чтобы весь мир удивлялся нашей дури ?
Регистрация: 26.11.2016
№16 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
почему сразу не Реал?
Регистрация: 24.09.2013
№15 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:12) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
...Сегодня "Зенит" сыграл вничью с ташкентским "Локомотивом".
Человечек совсем неадекватен, ему-бы кредитик дать или пиз..ды, что-б успокоился, ну или валерианы обыкновенной, ***, Томь нашу Сибирь представляет-это Наша команда, а не тво говнобизнес, урод...
Регистрация: 15.12.2013
№14 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 21:05) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
надо брать!)))томь чемпион! зенька - отстой!
Регистрация: 20.10.2008
№13 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Если бы как селюк языком чесал , сборная России тренировалась, были бы чемпионами Европы


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№12 Написал: vlees (Сегодня, 20:56) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Томь и сейчас может со спартаком бороться, если судья не куплен, и матч не куплен.

Постыдился бы такое писать болельщик команды на которой стороне все судьи во главе с Мудко!!!

Зато когда хоть что-то неладно, сразу слышен визг свиней.

Вобще, очень мило со стороны Селюка делать такие одолжения томи, у которой нет ни копейки...

Зато Голубизна кормится за счет козны)

у них-то хоть прибыль ого-го-го

Какая прибыль полоумный,74 процента прибыли за счет газпрома и его дочек за рекламу?за рекламу чего?газпрома?))зачем его вообще рекламировать?газпром монополист и у него нету конкурентов,а потом питерские сектанты верят что у зенита какая та там прибыль:)Зенит до этого показывал огромные убытки и даже УЕФА выписывала им многомиллионные штрафы за нарушение ФФП...и именно из-за ФФП,Газпром и его дочки проводят докапитализации на миллиарды.В этом и есть так называемый доход прибыль клуба,а вы либо настолько глупые что все хаваете это,либо прикидываетесь.
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: Dlink (Сегодня, 20:54) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Цитата: Dlink
Цитата: zenit123456789
Томь и сейчас может со спартаком бороться, если судья не куплен, и матч не куплен.

Постыдился бы такое писать болельщик команды на которой стороне все судьи во главе с Мудко!!!

Зато когда хоть что-то неладно, сразу слышен визг свиней.

Вобще, очень мило со стороны Селюка делать такие одолжения томи, у которой нет ни копейки...

Зато Голубизна кормится за счет козны)

у них-то хоть прибыль ого-го-го

Какая прибыль?? С игроков купленных на деньги людские которые за газ платят ежемесячно
Регистрация: 7.08.2016
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