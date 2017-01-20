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ЦСКА просмотрит нападающего Джафара в матчах против "Волена" и "Пяста"
ЦСКА продолжает поиск ударного форварда. 21 и 22 января армейцы сыграют против швейцарского "Волена" и польского "Пяста". В этих матчах будет принимать участие новый игрок.
"В товарищеских матчах в эти выходные планируется участие находящегося на просмотре в ЦСКА нападающего Джафара", - говорится в официальном Twitter-e армейцев.
"В товарищеских матчах в эти выходные планируется участие находящегося на просмотре в ЦСКА нападающего Джафара", - говорится в официальном Twitter-e армейцев.
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