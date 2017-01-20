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ЦСКА просмотрит нападающего Джафара в матчах против "Волена" и "Пяста"

ЦСКА продолжает поиск ударного форварда. 21 и 22 января армейцы сыграют против швейцарского "Волена" и польского "Пяста". В этих матчах будет принимать участие новый игрок.

"В товарищеских матчах в эти выходные планируется участие находящегося на просмотре в ЦСКА нападающего Джафара", - говорится в официальном Twitter-e армейцев.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:14
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№6 Написал: Sergant (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
обнищал Гинерок sweat

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел 49% ООО "ИК "Технопромэкспорт", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростеха".

Компания занимается строительством ТЭС в Иране.

"Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ФАС одобрила ходатайство о приобретении 49% ООО "ИК "Технопромэкспорт".

ООО "ИК "Технопромэкспорт" на 100% принадлежит госкорпорации "Ростех". Структура была зарегистрирована в октябре 2015 года. Компания подписала контракт на строительство ТЭС "Хормозган" в Иране, которая состоит из четырех энергоблоков мощностью 350 МВт каждый. РФ предоставит кредит Ирану на возведение станции на 1 млрд евро.

Гинер также является собственником ряда компаний, в том числе ему принадлежит 100% севастопольского ООО "Севэнергосбыт".

В составе "Ростех" также работает ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое занимается строительством электростанций в Крыму. Госкорпорации владеет компанией через свою "дочку" - ООО "РТ-Энерго".
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: скальп (Сегодня, 22:04) #
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обнищал Гинерок sweat
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Веня Ерофеев
Это кто?

джафар ирисметов, перспективный парень


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http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Это кто?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 21:37) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
- Леонид Викторович, а почему вы ушли из ЦСКА?
- А Гинер отказался продлевать техобслуживание моего кресла. Дорого - говорит...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 21:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь после этих матчей парень прослывет среди коней как-джафар победитель Пясты!и станет пястатым конем!


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
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