Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти считает, что футболисты, переезжая из Европы в чемпионат Китая, проявляют неуважение к своей карьере.

"Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.

Тевес? С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны", - цитирует Боккетти ТАСС.
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 21:22
Напечатать
14
(2)
№14 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Сам Бокетти видимо окончательно потерял связь с реальностью и перестал понимать что играет в чемпионате в который приличные люди не поедут)
Регистрация: 24.04.2009
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пуканы лазурные дымят?


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: XERX - (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: baden69
Говорит все очень уверенно, зная, что ему такое предложение никогда не поступит. А для того, чтоб осуждать Тевеса, Оскара, Халка и других, нужно самому добиться в футболе чего-то поболее, чем выступление за Спартак.
А теперь можете минусовать...

интересный ты человек!!!)))вон халк даже в СПАРТАКЕ не играл,а в сё же в китай взяли!!! и где логика в твоих словах???
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: fd65 (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: baden69
Говорит все очень уверенно, зная, что ему такое предложение никогда не поступит. А для того, чтоб осуждать Тевеса, Оскара, Халка и других, нужно самому добиться в футболе чего-то поболее, чем выступление за Спартак.
А теперь можете минусовать...

Чет ни Месси,ни Рональдо,ни Ибрагимович,с его любовью к деньгам не ломанулись в поднебесную...,хотя предлагают им поболее,чем всяким Хулкам и Кудрявым....
Регистрация: 3.12.2016
№10 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Расскажи это Диего Косте
Регистрация: 23.01.2015
№9 Написал: fd65 (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вот, настоящий честный, истинный спартаковец, живая легенда, человеческие взгляды, чистота помыслов, неиспорченность деньгами. И главное всего сказанного,- верность клубу не продаётся (даже когда никто не предлагает).

Ты это Хулку (как говорит ваш стихоплет Гена Орлов) скажи и кудрявому,которые поставили крест на игре в сборной , для них идеалы футбола, конечно стоят на первом месте...
Регистрация: 3.12.2016
№8 Написал: metis Riga (Сегодня, 22:07) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Так тебя туда и не зовут.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013
№7 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 21:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Карьера-это хорошо,но в Китай едут,чтобы обеспечить безбедное будущее себе и своим потомкам!Дело не в деньгах,а в их количестве...
Регистрация: 2.08.2015
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Вот, настоящий честный, истинный спартаковец, живая легенда, человеческие взгляды, чистота помыслов, неиспорченность деньгами. И главное всего сказанного,- верность клубу не продаётся (даже когда никто не предлагает).


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№5 Написал: procop (Сегодня, 21:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сальва есть Русская поговорка,от сумы и от тюрьмы не зарекайся. wink
Регистрация: 27.11.2016
№4 Написал: baden69 (Сегодня, 21:40) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Говорит все очень уверенно, зная, что ему такое предложение никогда не поступит. А для того, чтоб осуждать Тевеса, Оскара, Халка и других, нужно самому добиться в футболе чего-то поболее, чем выступление за Спартак.
А теперь можете минусовать...
Регистрация: 31.08.2010
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Ну, сам то он голубых кровей. Аристократ римский, спесивый, пля. Китай ему - западло.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 21:34) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вопрос довольно спорный. Китайцы ребята шустрые и резину не тянут. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Халку и Витцелю на заметку))


--------------------
Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.