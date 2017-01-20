Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:07
ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля (1)
ФИФА пожизненно отстранила от футбольной деятельности бывшего советника экс-главы АФК Наджиба Чиракаля (1)
15:26
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной (1)
Черчесов и Мутко поддержали кандидатуру Евгения Бушманова на пост наставника молодежной сборной (1)
13:59
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
Виталий Мутко отреагировал на признания граждан в коррупции и вымогательствах в детско-юношеском футболе (7)
Сальваторе Боккетти: поехать играть в Китай - это неуважение к себе и своей карьере
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти считает, что футболисты, переезжая из Европы в чемпионат Китая, проявляют неуважение к своей карьере.
"Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.
Тевес? С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны", - цитирует Боккетти ТАСС.
"Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет.
Тевес? С такой зарплатой он после завершения карьеры может стать президентом какой-нибудь страны", - цитирует Боккетти ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.