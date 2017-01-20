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Федор Черных: хотел бы попробовать свои силы в "Локомотиве"
Нападающий "Ягеллонии" и новоиспеченный капитан сборной Литвы Фёдор Черных заявил, что хотел бы попробовать свои силы в московском "Локомотиве".
- За какой клуб или в каком чемпионате мечтаете выступать?
- Если выбирать клуб, то за "Локомотив". Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться. Мой дядя водил меня на "Локомотив", и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.
УЕФА
- За какой клуб или в каком чемпионате мечтаете выступать?
- Если выбирать клуб, то за "Локомотив". Что касается лиг, то играть в Германии, Франции или даже Нидерландах было бы фантастикой. Англия или Испания? Туда невероятно тяжело пробиться, я смотрю на вещи реалистично. Конечно, если оттуда поступит предложение, трудно будет отказаться. Мой дядя водил меня на "Локомотив", и с тех пор это мой любимый клуб. В детстве моими кумирами были Роналдо и Дмитрий Сычев, который тогда играл за железнодорожников.
УЕФА
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