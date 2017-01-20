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Тома Фибель прибыл на сбор "Анжи"

К "Анжи" на сборе в Турции вслед за Виталием Дьяковым присоединился ещё один центральный защитник — Тома Фибель, сообщает "Матч ТВ".

30-летний уроженец Гваделупы, имеющий французское гражданство, известен в России по выступлениям за "Амкар" и "Мордовию". Последним клубом футболиста была "Црвена Звезда", где он выступал под руководством Миодрага Божовича.
Теги: Анжи
Вчера, 23:05
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