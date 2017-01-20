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Евгений Яблонский может перебраться в "Оренбург"

БАТЭ Евгений Яблонский попал в сферу интересов "Оренбурга", информирует "Спорт День за Днем".

Отмечается, что белорусский клуб рассматривает вариант аренды для своего 21-летнего воспитанника.

В нынешнем сезоне Яблонский провел 22 игры, в которых отметился 1 голом и 1 передачей. Всего за БАТЭ у полузащитника, играющего в первой команде с 2014 года, 80 матчей на высшем уровне, в том числе 13 встреч в Лиге чемпионов.
Теги: Оренбург БАТЭ Трансферы
Вчера, 23:35
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