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Евгений Бушманов: я покинул "Спартак-2"? Предлагаю дождаться официальных объявлений

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он попрощался с игроками и покинул команду.

"Я попрощался с игроками и покинул "Спартак-2"? Предлагаю дождаться официальных объявлений. Они должны появиться в ближайшее время. Что касается информации о том, что я покидаю "Спартак-2" не без участия Карреры, то спора с Массимо, как пишут, у мнея не было. Было общение", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
Теги: Бушманов Спартак-2
Сегодня, 16:28
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№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жаль, ушел последний тренер-носитель спартаковского футбола. Теперь будем получать удовольствие от русской версии итальянского футбола. А не зря говорили, что Федун любит киевлян.
Регистрация: 30.11.2013
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