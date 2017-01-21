Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:13
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
Мирча Луческу: очень важный сбор для того, чтобы функционально подготовить команду ко второй части чемпионата
13:25
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
Александр Бубнов: пока РФС и Министерство спорта не начнет реально бороться с коррупцией, ничего не изменится (4)
12:07
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Евгений Бушманов: я покинул "Спартак-2"? Предлагаю дождаться официальных объявлений
Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он попрощался с игроками и покинул команду.
"Я попрощался с игроками и покинул "Спартак-2"? Предлагаю дождаться официальных объявлений. Они должны появиться в ближайшее время. Что касается информации о том, что я покидаю "Спартак-2" не без участия Карреры, то спора с Массимо, как пишут, у мнея не было. Было общение", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
"Я попрощался с игроками и покинул "Спартак-2"? Предлагаю дождаться официальных объявлений. Они должны появиться в ближайшее время. Что касается информации о том, что я покидаю "Спартак-2" не без участия Карреры, то спора с Массимо, как пишут, у мнея не было. Было общение", - цитирует Бушманова "Чемпионат.сом".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.