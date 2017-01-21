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"Анжи": конкретики по Паршивлюку нет никакой

Защитник махачкалинского "Анжи" Сергей Паршивлюк находится в команде в подвешенном состоянии, сообщил агентству "Р-Спорт" пресс-атташе клуба Айдемир Даганов.

"Паршивлюк сейчас в команде, он тренируется вместе со всеми, но пока находится в подвешенном состоянии, - сказал Даганов. - Конкретики по нему нет никакой".
Теги: Паршивлюк Анжи
Сегодня, 17:14
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