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Кирилл Костин и Никита Саламатов отправятся на просмотр в "Томь"

Футболисты "Зенита-2" защитник Кирилл Костин и полузащитник Никита Саламатов пройдут просмотр в "Томи", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, первый зимний сбор "Томи" пройдет в Турции с 23 января по 7 февраля.

ТАСС
Теги: Томь
Сегодня, 17:24
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