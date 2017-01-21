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Виталий Мутко: трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола

Президент РФС Виталий Мутко опасается, что трансфер Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит" может испортить имидж российского футбола.

Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. По соглашению французский клуб должен был получить 50 процентов от трансфера. Ему было переведено 250 тысяч евро, в то время, как по информации "Сент-Этьена", сумма трансфера составила от 2,5 до 3 миллионов евро.

"Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Молло Крылья Советов Зенит
Сегодня, 17:49
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8
(1)
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 18:15) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Крупный штраф и запрет на трансферы.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 18:11) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: vlees
Будем объективны друзья,зенит нужно расформировать за их черную бухгалтерию.

ну уж это слишком blush может достаточно в фнл на три года и чтоб жить им на одну зарплату/среднюю по россии/
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
имиджмейкер куев...мразь angry


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: nami-sv (Сегодня, 18:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
Вот гниль.... Ты сцука имидж всего Российского спорта похерил...и имеешь наглость кукарекать...((

Ну херил не только он один,а ещё питерская группа товарисчей с гнидером поучаствовали,да сборная под руководством пухлого,да такие футбольные проекты,как стройка стадиона в Питере.
Регистрация: 9.08.2015
№4 Написал: vlees (Сегодня, 18:04) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Будем объективны друзья,зенит нужно расформировать за их черную бухгалтерию.
Регистрация: 12.01.2017
№3 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:02) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Команда Зенит по сути своего сегодняшнего существования портит и губит наш футбол не только мутными сделками. Пока не перейдет в частные руки так и будет продолжаться
Регистрация: 2.02.2012
№2 Написал: fits (Сегодня, 17:57) #
  • +5
  •  (7)

Благодаря Вашим стараниям имидж российского футбола
опущен так, что потребуется смена поколений, чтобы
поправить хоть что-нибудь...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 17:56) #
  • +5
  •  (7)

Вот гниль.... Ты сцука имидж всего Российского спорта похерил...и имеешь наглость кукарекать...((
Регистрация: 28.12.2015
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