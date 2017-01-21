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Александр Самедов: пять очков отрыва от "Зенита" - это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов (10)
Виталий Мутко: трансфер Молло может сказаться на имидже российского футбола
Президент РФС Виталий Мутко опасается, что трансфер Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит" может испортить имидж российского футбола.
Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. По соглашению французский клуб должен был получить 50 процентов от трансфера. Ему было переведено 250 тысяч евро, в то время, как по информации "Сент-Этьена", сумма трансфера составила от 2,5 до 3 миллионов евро.
"Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола", - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее сообщалось, что "Сент-Этьен" намерен обратиться в ФИФА по поводу данной сделки. По соглашению французский клуб должен был получить 50 процентов от трансфера. Ему было переведено 250 тысяч евро, в то время, как по информации "Сент-Этьена", сумма трансфера составила от 2,5 до 3 миллионов евро.
"Если те, кто подписывал, считают, что они честно поступили, тогда бояться и беспокоиться нечего. А если будет расследование, и установят факт манипуляций, то бледный вид будет у всех. Это должны все понимать. Речь идет и об имидже российского футбола", - цитирует Мутко ТАСС.
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