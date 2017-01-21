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Тимур Жамалетдинов: думаю, для первого раза сыграл хорошо

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу своей команды в контрольном матче над "Воленом" (3:0).

"Эмоции, конечно, зашкаливают. Первая игра на сборах. Сборы непростые. В первый раз поехал, тренер дал шанс проявить себя. Поставил в стартовый состав. Играл немного не на своей позиции в первом тайме, в разных амплуа. Думаю, для первого раза сыграл хорошо. Удалось забить. В принципе команда хорошо сыграла, мы физически хорошо подготовились", - цитирует Жамалетдинова "Спорт-Экспресс".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:17
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