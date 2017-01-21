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Денис Якуба может перейти в "Крылья Советов" или "Зенит"

20-летний полузащитник краснодарской "Кубани" Денис Якуба, с большой долей вероятности продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов", сообщает onedivision.

Принципиальная договоренность о переходе уже достигнута. Еще одним возможным вариантом продолжения карьеры игрока молодежной сборной России является питерский "Зенит".
Теги: Крылья Советов Зенит Кубань Трансферы
Сегодня, 21:32
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