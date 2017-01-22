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"Спартак" поздравил Дмитрия Комбарова с днем рождения

"Спартак" поздравил защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня он празднует 30-летие.

"Комбаров начинал свой футбольный путь в спартаковской школе. За основной состав красно-белых он выступает с 2010 года. За это время Дмитрий провел за "Спартак" 208 матчей и забил 26 мячей. В 2012 году он стал серебряным призером чемпионата России. "Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
Теги: Комбаров Спартак
Сегодня, 09:45
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5
(3)
№5 Написал: Мао Дзэдун (Сегодня, 10:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
У моей сестры сегодня тоже день рожденья . Поздравляю тебя Света !
Регистрация: 20.11.2016
№4 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 10:32) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Земляк Зёмы
А Кирилла?

Конечно и Кирилла тоже с днюхой.Они едины и непобедимы!


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 10:15) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
А Кирилла?
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 10:13) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравления!Довольно хороший сезон проводишь..Удачи,здоровья и золотых медалек тебе Дима)
Регистрация: 3.11.2016
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 09:48) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, удачи и успеха!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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