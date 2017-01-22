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"Спартак" поздравил Дмитрия Комбарова с днем рождения
"Спартак" поздравил защитника Дмитрия Комбарова с днем рождения. Сегодня он празднует 30-летие.
"Комбаров начинал свой футбольный путь в спартаковской школе. За основной состав красно-белых он выступает с 2010 года. За это время Дмитрий провел за "Спартак" 208 матчей и забил 26 мячей. В 2012 году он стал серебряным призером чемпионата России. "Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
"Комбаров начинал свой футбольный путь в спартаковской школе. За основной состав красно-белых он выступает с 2010 года. За это время Дмитрий провел за "Спартак" 208 матчей и забил 26 мячей. В 2012 году он стал серебряным призером чемпионата России. "Спартак" от всей души поздравляет Дмитрия с днем рождения, желает ему крепкого здоровья, семейного счастья и больших побед", – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
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