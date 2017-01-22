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Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко назвал глупостью сообщения о том, что в сентябре прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост главы Российского футбольного союза (РФС).

"Глупости все это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался. У нас нормальные отношения с ФИФА, и если бы от них поступили такие рекомендации, то мы бы прислушались", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Инфантино
Сегодня, 11:18
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№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Упал ниже плинтуса...совсем посыпался Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.
Регистрация: 15.12.2013
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