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Военные вертолёты мешают тренировке "Спартака"

"Спартак" проводит тренировку на сборе в ОАЭ, сообщает "Спорт-Экспресс".

Во время занятия над стадионом "Зайед Спортс Сити" несколько минут кружили два военных вертолета. По словам сотрудников арены, подобные облеты случаются часто.
Теги: Спартак
Сегодня, 11:23
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№7 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 12:43) #
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  •  (0)

Мда, не быть спартачку чемпионом...


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№6 Написал: Trucha (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Не стали чемпионами,потому что нам мешал вертолет smile



Регистрация: 4.08.2016
№5 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:35) #
  • +2
  •  (2)
online

И? Следующая новость будет о том как по полю пробежала собака или кошка?
Регистрация: 27.09.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (0)

Заголовок разошелся с новостью как обычно - в противоположные углы ринга. Где там про "мешают"? Новость про "летают".
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Всем известно - что мешает плохому танцору....вертолёты тут не при чём....


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Регистрация: 25.10.2008
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Это заговор! Проклятый Газпром рулит!

ты это о себе?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это заговор! Проклятый Газпром рулит!
Регистрация: 23.08.2016
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