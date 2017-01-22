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Александр Бубнов: Траоре с Ионовым выполнили очень большой объем работы
Известный эксперт Александр Бубнов поделился своими впечатлениями от контрольного матча ЦСКА против швейцарского "Волена" (3:0).
"В матче с "Воленом" ЦСКА предстал в необычном экспериментальном составе и при этом всю встречу провел без замен. Армейцы контролировали ход игры на протяжении всех 90 минут. Российская команда играла очень дисциплинированно, лучше держала мяч и владела инициативой. Помимо новичков и молодежи я бы еще отметил Ласина Траоре и то, как он носился и прессинговал игроков соперника. Он давно так не бегал за защитниками! Нападающий просто не давал им спокойно жить, и это была явно установка Ганчаренко, который наверняка велел активно прессинговать и перекрывать зоны. Так что Траоре с Ионовым выполнили очень большой объем работы. Некоторые изменения в игре ЦСКА по сравнению с тем, что было при Леониде Слуцком, безусловно, есть. Ганчаренко пробует Набабкина в качестве центрального защитника, а у Слуцкого тот сидел на лавке, даже когда у команды были серьезные кадровые потери. Кроме того, пробует новый тренер в деле и Ивана Олейникова, и тот в атаке смотрится органично. Но все же очевидно, что из этого состава Ганчаренко точно сможет рассчитывать пока только на двоих игроков — это Васин и Щенников", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"В матче с "Воленом" ЦСКА предстал в необычном экспериментальном составе и при этом всю встречу провел без замен. Армейцы контролировали ход игры на протяжении всех 90 минут. Российская команда играла очень дисциплинированно, лучше держала мяч и владела инициативой. Помимо новичков и молодежи я бы еще отметил Ласина Траоре и то, как он носился и прессинговал игроков соперника. Он давно так не бегал за защитниками! Нападающий просто не давал им спокойно жить, и это была явно установка Ганчаренко, который наверняка велел активно прессинговать и перекрывать зоны. Так что Траоре с Ионовым выполнили очень большой объем работы. Некоторые изменения в игре ЦСКА по сравнению с тем, что было при Леониде Слуцком, безусловно, есть. Ганчаренко пробует Набабкина в качестве центрального защитника, а у Слуцкого тот сидел на лавке, даже когда у команды были серьезные кадровые потери. Кроме того, пробует новый тренер в деле и Ивана Олейникова, и тот в атаке смотрится органично. Но все же очевидно, что из этого состава Ганчаренко точно сможет рассчитывать пока только на двоих игроков — это Васин и Щенников", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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