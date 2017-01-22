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Борис Игнатьев: сборной России на мемориале Гранаткина не хватало сильных соперников
Юношеской сборной России по футболу на международном юношеском турнире памяти Валентина Гранаткина (для игроков не старше 18 лет) не хватало соперников-грандов, считает экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев.
"Хотелось бы изначально сказать о проблемах турнира. Постоянно идет разговор о времени проведения. Время, конечно, неудобное для команд мастеров. Но все команды, которые приехали, сталкиваются с тем же самым, поэтому, конечно же, надо отпускать лучших игроков из команд. Во-первых, лучших, которые играют вместе, ведь в сборных собираются лучшие из лучших – так динамика роста увеличивается. Во-вторых, представлять наш футбол на международном уровне должны лучшие футболисты, тогда рейтинг и повышается, решение послать на турнир команды-гранды Франции, Испании, Германии, Италии, которые раньше участвовали постоянно, будет принято с большей вероятностью. Когда наши команды играют с Казахстаном в финале – это не тот уровень. Лучшие европейские сборные не считают необходимым тренироваться на таком уровне", - сказал Игнатьев в интервью "Р-Спорт".
"Хотелось бы изначально сказать о проблемах турнира. Постоянно идет разговор о времени проведения. Время, конечно, неудобное для команд мастеров. Но все команды, которые приехали, сталкиваются с тем же самым, поэтому, конечно же, надо отпускать лучших игроков из команд. Во-первых, лучших, которые играют вместе, ведь в сборных собираются лучшие из лучших – так динамика роста увеличивается. Во-вторых, представлять наш футбол на международном уровне должны лучшие футболисты, тогда рейтинг и повышается, решение послать на турнир команды-гранды Франции, Испании, Германии, Италии, которые раньше участвовали постоянно, будет принято с большей вероятностью. Когда наши команды играют с Казахстаном в финале – это не тот уровень. Лучшие европейские сборные не считают необходимым тренироваться на таком уровне", - сказал Игнатьев в интервью "Р-Спорт".
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