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Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в "Урале"

"Урал" просматривает нападающего молодежной сборной Аргентины Макси Ролона. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.

22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской "Астры", который проходит в рамках сбора "Урала" на Кипре.

Ролон являлся игроком молодежной команды испанской "Барселоны". Его предыдущим клубом был бразильский "Сантос". С лета 2016 года является свободным агентом.
Теги: Урал
Сегодня, 13:21
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