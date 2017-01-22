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Футболист молодежной сборной Аргентины находится на просмотре в "Урале"
"Урал" просматривает нападающего молодежной сборной Аргентины Макси Ролона. Об этом сообщает официальный сайт екатеринбургской команды.
22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской "Астры", который проходит в рамках сбора "Урала" на Кипре.
Ролон являлся игроком молодежной команды испанской "Барселоны". Его предыдущим клубом был бразильский "Сантос". С лета 2016 года является свободным агентом.
22-летний футболист вошел в стартовый состав российской команды на контрольный матч против румынской "Астры", который проходит в рамках сбора "Урала" на Кипре.
Ролон являлся игроком молодежной команды испанской "Барселоны". Его предыдущим клубом был бразильский "Сантос". С лета 2016 года является свободным агентом.
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