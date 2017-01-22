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Василий Березуцкий: груда мышц – это Федя Чалов
Защитник ЦСКА Василий Березуцкий ответил на вопрос о самом атлетичном футболисте команды.
"Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
"Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
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