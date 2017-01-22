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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
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Виктор Гончаренко: пришлось постараться, чтобы выиграть у "Волена"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу своей команды в контрольном матче против "Волена" (3:0).
"Достаточно экспериментальный состав сегодня был. Молодые игроки. Был парень на просмотре. Это именно та ситуация, которая мне не очень нравится - команда не сбалансированная. Но за счет желания и старания показали хорошую игру. Соперник, несмотря на то, что из второй лиги Швейцарии, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть. Конечно, исполнительское мастерство того же Ионова, стандарты и исполнение второго гола не могу не радовать. Пришлось перестраиваться по ходу игры. Действовали по разным схемам в первом и втором таймах. Хотели опробовать схему 3-5-2. Не могу сказать, какая схема понравилась больше. Могу лишь сказать, что мы учимся", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
"Достаточно экспериментальный состав сегодня был. Молодые игроки. Был парень на просмотре. Это именно та ситуация, которая мне не очень нравится - команда не сбалансированная. Но за счет желания и старания показали хорошую игру. Соперник, несмотря на то, что из второй лиги Швейцарии, хорошо организован. Пришлось постараться, чтобы выиграть. Конечно, исполнительское мастерство того же Ионова, стандарты и исполнение второго гола не могу не радовать. Пришлось перестраиваться по ходу игры. Действовали по разным схемам в первом и втором таймах. Хотели опробовать схему 3-5-2. Не могу сказать, какая схема понравилась больше. Могу лишь сказать, что мы учимся", - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
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