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Тома Фибель стал игроком "Анжи"

Защитник Тома Фибель перешел в "Анжи", сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба.

30-летний Фибель, имеющий двойное гражданство (Гваделупа и Франция), в России ранее выступал за "Амкар" и "Мордовию".

Последним клубом защитника была сербская "Црвена Звезда".
Теги: Анжи
Сегодня, 16:01
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