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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (6)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (3)
11:18
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"Валенсия" интересуется полузащитником "Локомотива" Н'Динга
"Валенсия" заинтересована в приобретении конголезского полузащитника "Локомотива" Дельвина Н'Динга, сообщает портал fichajes.com.
Также отмечается, что "Валенсия" интересуется французским полузащитником Лассана Диарра, который также выступал за "железнодорожников" в 2013–2014 годах.
Н'Динга играет за "Локомотив" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей в разных турнирах и отметился одной результативной передачей.
"Газета.ру"
Также отмечается, что "Валенсия" интересуется французским полузащитником Лассана Диарра, который также выступал за "железнодорожников" в 2013–2014 годах.
Н'Динга играет за "Локомотив" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей в разных турнирах и отметился одной результативной передачей.
"Газета.ру"
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