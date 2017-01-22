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"Валенсия" интересуется полузащитником "Локомотива" Н'Динга

"Валенсия" заинтересована в приобретении конголезского полузащитника "Локомотива" Дельвина Н'Динга, сообщает портал fichajes.com.

Также отмечается, что "Валенсия" интересуется французским полузащитником Лассана Диарра, который также выступал за "железнодорожников" в 2013–2014 годах.

Н'Динга играет за "Локомотив" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 10 матчей в разных турнирах и отметился одной результативной передачей.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Ндинга Локомотив Трансферы
Сегодня, 16:22
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