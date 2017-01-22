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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
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Два ливийских футболиста отправятся на первый сбор "Томи" в Турцию
Осама Албедви и Муфтах Тактак из Ливии отправятся на первый сбор российского футбольного клуба "Томь" в Турцию, сообщает пресс-служба команды.
"Томь" отправится в Турцию 23 января. Всего на сбор поедут 25 человек. На сборе команда проведет четыре контрольных матча: 29 января - с московским "Динамо", 31 января - с хорватским "Сплитом" , 3 февраля - с ярославским "Шинником", 6 февраля - с черногорской "Будучностью".
"Томь" отправится в Турцию 23 января. Всего на сбор поедут 25 человек. На сборе команда проведет четыре контрольных матча: 29 января - с московским "Динамо", 31 января - с хорватским "Сплитом" , 3 февраля - с ярославским "Шинником", 6 февраля - с черногорской "Будучностью".
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