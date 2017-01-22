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"Анжи" хочет сохранить Сергея Паршивлюка и Габриэля Обертана

В пресс-службе "Анжи" отметили, что клуб хотел бы сохранить защитника Сергея Паршивлюка и французского нападающего Габриэля Обертана, однако это будет зависеть от того, пойдут ли футболисты на понижение зарплаты, передаёт ТАСС.

"Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым (ранее в январе разорвал контракт с клубом - Прим.). Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет", - сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что клуб планирует сохранить защитника Георгия Тигиева. Ранее представитель 21-летнего россиянина Геннадий Голубин заявил, что игроком интересуется ряд российских клубов, в том числе московский "Спартак".
Теги: Паршивлюк Спартак
Сегодня, 17:17
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