Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
"Анжи" хочет сохранить Сергея Паршивлюка и Габриэля Обертана
В пресс-службе "Анжи" отметили, что клуб хотел бы сохранить защитника Сергея Паршивлюка и французского нападающего Габриэля Обертана, однако это будет зависеть от того, пойдут ли футболисты на понижение зарплаты, передаёт ТАСС.
"Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым (ранее в январе разорвал контракт с клубом - Прим.). Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет", - сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что клуб планирует сохранить защитника Георгия Тигиева. Ранее представитель 21-летнего россиянина Геннадий Голубин заявил, что игроком интересуется ряд российских клубов, в том числе московский "Спартак".
"Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым (ранее в январе разорвал контракт с клубом - Прим.). Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет", - сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что клуб планирует сохранить защитника Георгия Тигиева. Ранее представитель 21-летнего россиянина Геннадий Голубин заявил, что игроком интересуется ряд российских клубов, в том числе московский "Спартак".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.