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В "Анжи" сообщили, что отпустят Александра Беленова в другой клуб
Вратарь Александр Беленов, скорее всего, покинет "Анжи" в зимнее трансферное окно, сообщили в пресс-службе махачкалинцев.
В конце декабря сменился основной акционер "Анжи", было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.
"Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату. Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
В конце декабря сменился основной акционер "Анжи", было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.
"Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату. Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
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