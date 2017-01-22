Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым

"Анжи" подписал контракт с полузащитником Адланом Кацаевым, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний футболист уже дебютировал в составе "Анжи" в контрольном матче против румынского "Пандурия" (1:1), в котором отличился забитым мячом.

Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в "Тереке" началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте.

"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым
Теги: Анжи Трансферы
Сегодня, 18:03
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.