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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
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"Анжи" подписал контракт с Адланом Кацаевым
"Анжи" подписал контракт с полузащитником Адланом Кацаевым, сообщает пресс-служба клуба.
28-летний футболист уже дебютировал в составе "Анжи" в контрольном матче против румынского "Пандурия" (1:1), в котором отличился забитым мячом.
Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в "Тереке" началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте.
28-летний футболист уже дебютировал в составе "Анжи" в контрольном матче против румынского "Пандурия" (1:1), в котором отличился забитым мячом.
Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в "Тереке" началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте.
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