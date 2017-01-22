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16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (31)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (6)
11:18
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Виталий Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Джанни Инфантино не избираться на пост главы РФС (2)
Эрик Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива"
Спортивным директором московского "Локомотива" назначен Эрик Штоффельсхаус, сообщает официальный сайт клуба.
Специалист родился 14 декабря 1970 г. в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.
Специалист родился 14 декабря 1970 г. в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.
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