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Эрик Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива"

Спортивным директором московского "Локомотива" назначен Эрик Штоффельсхаус, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист родился 14 декабря 1970 г. в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.
Теги: Локомотив
Сегодня, 18:11
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