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ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
"Анжи" ведет переговоры с двумя китайскими клубами по продаже Янника Боли
В пресс-службе "Анжи" сообщили, что клуб ведёт переговоры с двумя китайскими клубами по продаже нападающего Янника Боли, сообщает ТАСС.
Ранее в январе сорвался трансфер ивуарийского нападающего в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ.
В пресс-службе также отметили, что клуб заключил полноценный контракт с защитником Гурамом Тетрашвили, с которым в субботу было подписано предварительное соглашение.
Ранее в январе сорвался трансфер ивуарийского нападающего в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ.
В пресс-службе также отметили, что клуб заключил полноценный контракт с защитником Гурамом Тетрашвили, с которым в субботу было подписано предварительное соглашение.
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