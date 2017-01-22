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"Анжи" ведет переговоры с двумя китайскими клубами по продаже Янника Боли

В пресс-службе "Анжи" сообщили, что клуб ведёт переговоры с двумя китайскими клубами по продаже нападающего Янника Боли, сообщает ТАСС.

Ранее в январе сорвался трансфер ивуарийского нападающего в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ.

В пресс-службе также отметили, что клуб заключил полноценный контракт с защитником Гурамом Тетрашвили, с которым в субботу было подписано предварительное соглашение.
Теги: Боли Анжи
Сегодня, 18:33
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