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Эрик Штоффельсхаус: у "Локомотива" очень талантливая команда
Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус прокомментировал своё назначение.
- Рад приветствовать болельщиков "Локомотива" и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о "Локомотиве", беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.
- Известно, что вы долгое время работали в "Шальке" с молодыми футболистами, впоследствии ставшими звездами национального футбола.
- В системе "Шальке" я провел много счастливых лет. Восемь лет в Академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур Академии. В 2006 году перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора. Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники Академии "Шальке" действительно стали успешными и известными футболистами.
- Последние несколько лет вы провели в Канаде...
- Полученный опыт в "Шальке" был востребован в Канаде. И это был очень интересный период работы. Я узнал много нового, погрузился в другую среду и подтянул свой английский. Впрочем, я уже полностью переключился на работу в "Локомотиве". С нетерпением буду ждать поездки в Москву, впереди новый опыт.
ФК "Локомотив"
- Рад приветствовать болельщиков "Локомотива" и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании. Разумеется, я собирал информацию о "Локомотиве", беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда. Думаю, в ближайшие пару лет в основном составе появится еще больше молодых игроков, которых мы будем развивать, и с которыми будем выходить на новый уровень. Это наша главная задача.
- Известно, что вы долгое время работали в "Шальке" с молодыми футболистами, впоследствии ставшими звездами национального футбола.
- В системе "Шальке" я провел много счастливых лет. Восемь лет в Академии клуба: два года в качестве тренера, шесть лет в качестве ассистента менеджера всех структур Академии. В 2006 году перешел в главную команду и стал помощником спортивного директора. Мне посчастливилось работать с такими футболистами, как Мануэль Нойер, Бенедикт Хеведес, Месут Озил и другими талантливыми ребятами. Многие воспитанники Академии "Шальке" действительно стали успешными и известными футболистами.
- Последние несколько лет вы провели в Канаде...
- Полученный опыт в "Шальке" был востребован в Канаде. И это был очень интересный период работы. Я узнал много нового, погрузился в другую среду и подтянул свой английский. Впрочем, я уже полностью переключился на работу в "Локомотиве". С нетерпением буду ждать поездки в Москву, впереди новый опыт.
ФК "Локомотив"
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