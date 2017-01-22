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"Локомотив" предложит новые контракты Майкону и Игорю Денисову

Президент "Локомотива" Илья Геркус сообщил, что клуб предложит новые контракты полузащитнику команды Игорю Денисову и нападающему Маркесу Майкону.

"Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем", - цитирует Геркуса ТАСС.
Теги: Локомотив Майкон Денисов Геркус
Сегодня, 19:37
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