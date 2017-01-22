Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
ЦСКА обыграл "Пяст" со счетом 2:0 (29)
14:26
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Валерий Исаев: Писарев, Бородюк, Карпин? Ни один из этих кандидатов не даст результата со сборной Беларуси (7)
Александр Гришин: Жамалетдинов уже приближается к основе ЦСКА
Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру нападающего армейцев Тимура Жамалетдинова на тренировочных сборах команды.
"По товарищеским играм делать такие выводы все-таки рано. Радует другое. Смотрел эти два матча. Тимур играл хорошо, не выпадал из общего рисунка, не был белой вороной. Да еще и дважды забил. "Пяст" – довольно крепкая команда, а Тимур в хорошем стиле сумел поразить ворота. Признак того, что футболист уже приближается к основе. Разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Насколько я понял, он доволен ребятами из дубля. Мы, конечно, очень рады за Тимура. Парень из нашей школы попадает в первую команду. Но, как я уже сказал, давайте еще подождем и посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Товарищеские матчи отличаются от поединков в премьер-лиге", - приводит слова Гришина "Спорт-Экспресс".
"По товарищеским играм делать такие выводы все-таки рано. Радует другое. Смотрел эти два матча. Тимур играл хорошо, не выпадал из общего рисунка, не был белой вороной. Да еще и дважды забил. "Пяст" – довольно крепкая команда, а Тимур в хорошем стиле сумел поразить ворота. Признак того, что футболист уже приближается к основе. Разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Насколько я понял, он доволен ребятами из дубля. Мы, конечно, очень рады за Тимура. Парень из нашей школы попадает в первую команду. Но, как я уже сказал, давайте еще подождем и посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Товарищеские матчи отличаются от поединков в премьер-лиге", - приводит слова Гришина "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.