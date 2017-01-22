Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Гришин: Жамалетдинов уже приближается к основе ЦСКА

Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру нападающего армейцев Тимура Жамалетдинова на тренировочных сборах команды.

"По товарищеским играм делать такие выводы все-таки рано. Радует другое. Смотрел эти два матча. Тимур играл хорошо, не выпадал из общего рисунка, не был белой вороной. Да еще и дважды забил. "Пяст" – довольно крепкая команда, а Тимур в хорошем стиле сумел поразить ворота. Признак того, что футболист уже приближается к основе. Разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Насколько я понял, он доволен ребятами из дубля. Мы, конечно, очень рады за Тимура. Парень из нашей школы попадает в первую команду. Но, как я уже сказал, давайте еще подождем и посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Товарищеские матчи отличаются от поединков в премьер-лиге", - приводит слова Гришина "Спорт-Экспресс".
Теги: Гришин ЦСКА
Сегодня, 19:51
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 20:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
с каких пор кони стал называться Челси. дела рук бегемота штоль...
Регистрация: 8.09.2011
№3 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 19:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
типа тупого школьного троллинга?

ни минуты без срача, иначе кирдык сайту.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
типа тупого школьного троллинга?

Типа Спартак испугался вертолетов на тренировке.
Посмотри сколько тупых ослов и бомжей там позлорадствовало.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
АЛЕКСАНДР ГРИШИН: ЖАМАЛЕТДИНОВ УЖЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ОСНОВЕ "ЧЕЛСИ"
Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру нападающего армейцев Тимура Жамалетдинова на тренировочных сборах команды.

"По товарищеским играм делать такие выводы все-таки рано. Радует другое. Смотрел эти два матча. Тимур играл хорошо, не выпадал из общего рисунка, не был белой вороной. Да еще и дважды забил. "Пяст" – довольно крепкая команда, а Тимур в хорошем стиле сумел поразить ворота. Признак того, что футболист уже приближается к основе. Разговаривал с Виктором Михайловичем Гончаренко. Насколько я понял, он доволен ребятами из дубля. Мы, конечно, очень рады за Тимура. Парень из нашей школы попадает в первую команду. Но, как я уже сказал, давайте еще подождем и посмотрим, как он продолжит прогрессировать. Товарищеские матчи отличаются от поединков в премьер-лиге", - приводит слова Гришина "Спорт-Экспресс".

перечитал вью и все равно не вижу ничего подобного
типа тупого школьного троллинга?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.