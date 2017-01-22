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Януш Гол: сборы проходят хорошо, в очень комфортных условиях

Полузащитник "Амкара" Януш Гол рассказал о работе команды на тренировочном сборе.

"Отпуск я провел со своей семьей, первые десять дней мы были в Дубае, потом – в Польше. Сборы проходят хорошо, в очень комфортных условиях. В первые дни сбора мы больше занимались силовыми упражнениями. Далее, думаю, будем больше работать с мячом. Сейчас команда идет на шестом месте, жду, что и в дальнейшем будем держать уровень. Надеюсь, что по итогам чемпионата мы будем в верхней части таблицы", - цитирует Гола "Р-Спорт".
Теги: Амкар
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